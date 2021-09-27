Ordu'da 42 FETÖ şüphelisi adliyede (2) - Haberler
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Ordu'da 42 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel
Ordu'da 42 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIOrdu'da, FETÖ/PDY'nin 'yeni il yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19 şüpheli tutuklandı.

ORDU (DHA) - 19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ordu'da, FETÖ/PDY'nin 'yeni il yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19 şüpheli tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Son Dakika Haberleri
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