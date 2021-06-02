Optiyol'un aldığı yatırım tutarı 1,1 milyon dolar oldu

Teknopark İstanbul'da Ar-Ge faaliyetlerine başlayan Optiyol, 810 bin dolarlık yeni bir yatırıma imza atarken, aldığı toplam yatırım tutarı 1,1 milyon dolara ulaştı.

Teknopark İstanbul'da Ar-Ge faaliyetlerine başlayan Optiyol, 810 bin dolarlık yeni bir yatırıma imza atarken, aldığı toplam yatırım tutarı 1,1 milyon dolara ulaştı.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Ar-Ge faaliyetlerine Teknopark İstanbul'da başlayan, kuluçka merkezi Cube Incubation'un mezun girişimlerinden Optiyol, 810 bin dolarlık yeni bir yatırım aldı. Bulut tabanlı yeni nesil rota optimizasyonu çözümü olan Optiyol'un yatırım turunda, Ford Otosan'ın kurumsal girişim sermaye şirketi Driventure, Fark Holding, Dinçer Lojistik, Coşkunöz Holding ve Arya Kadın Yatırım Platformu yer aldı.

Yerli girişimin bugüne kadar aldığı yatırım miktarı 1,1 milyon dolara ulaştı. Şirket, aldığı yeni yatırımla gelecek dönemde Amerika, Avrupa ve Orta Doğu pazarında teknoloji iş ortaklıkları ile satış gücünü artırmaya yönelik faaliyetlerini sürdürecek. Yerli girişim, daha önce TİKAD, StartersHub ve Seedstars'ın da bulunduğu yatırımcılardan 290 bin dolar yatırım almıştı.

Tuba Gözbaşı ve Ozan Gözbaşı tarafından kurulan Optiyol, hızlı tüketim ürünlerinden perakendeye, e-ticaretten taşımacılığa, lojistik operasyonları yürüten pek çok sektöre SaaS rotalama çözümü sağlıyor. İşletmelerin tedarik zinciri ihtiyaçlarına yönelik özel tasarlanmış algoritmaları ile müşterileri için hem mikro dağıtım hem de makro dağıtım operasyonlarını dijitalleştiriyor.

Aldığı yatırımın 460 bin dolarını Arya Kadın Yatırım Platformu'nda yer alan Özer Hıncal, Emin Ataç, Mustafa Dinçer, Utku Aytemur, Umut Kartal, Hakan Çevikoğlu ve Ahu Serter'den alan Optiyol; Arya Yatırım platformunun son 6 ayda kapattığı 6. teknoloji yatırımı oldu.

"Optiyol, yakıt maliyetlerinde yüzde 15-25 azalma sağlıyor"

Açıklamaya göre, SaaS olarak sunduğu dinamik rota optimizasyonu ile sevkiyatların zamanında ve en az maliyetle taşınmasını sağlayan Optiyol, yakıt maliyetlerinde yüzde 15-25, sefer sayılarında yüzde 5-10 azalma sağlarken, zamanında teslimat oranlarını da yüzde 20-30 artırıyor.

Mobil sürücü uygulaması ile hem araçların hem de siparişlerin gerçek zamanlı olarak izlenebilmesini; gönderici, taşıyıcı ve alıcıların uçtan uca tüm nakliye süreci hakkında anlık bilgilenmesini sağlıyor.

Türkiye pazarında hakimiyetini artıran Optiyol'un müşterileri arasında kendi dağıtım operasyonunu hayata geçiren Beymen, büyük kargo ve e-ihracat alanında hızla büyüyen Horoz Lojistik, 80'den fazla ülkeye ihracat yapan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, paketli kuruyemiş markası Tadım, yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda ve teknoloji ürünleri dağıtıcısı Arena Bilgisayar bulunuyor.

Optiyol, Kaliforniya'da Bay Area, Los Angeles ve Sacramento'da çevrim içi market hizmeti veren Buffalo Market ile çalışıyor. Şirket, geçen aylarda, Texas merkezli Truckl ile de iş ortaklığı yaptı. Truckl, gelişmiş blockchain teknolojisi sayesinde değerli ürünlerin taşınmasında araçların rota takibini sağlayan bir teknoloji firması olarak öne çıkıyor.

"Global ölçekte iddialı bir çözüm geliştirdik"

Şirket, aldığı yeni yatırımla önümüzdeki dönemde Amerika, Avrupa ve Orta Doğu pazarında teknoloji iş ortaklıkları ile satış gücünü artırmaya yönelik faaliyetlerini sürdüreceğini açıklıyor. Bugün e-ticaret hacminin tüm dünyada 4 trilyon doların üzerine çıkması ve şehir içi son kilometre operasyonlarının karmaşıklığı Optiyol gibi yeni nesil yaklaşımlara ihtiyacı artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Optiyol'un Kurucu Ortağı Dr. Ozan Gözbaşı, son yıllarda rota optimizasyonu çözümlerine yönelik talebin katlanarak arttığını belirtti.

Dünya genelinde taşıma kapasitesi, e-ticaret hacmindeki artışı karşılayamadığı için eldeki kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının önem arz ettiğini vurgulayan Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Müşteriler hızlı, ücretsiz ve söz verilen zamanda teslimat beklediğinden, firmaların hem lojistik maliyetlerini en aza indirmeleri hem de süreçlerini dijitalleştirmeleri gerekiyor. Optiyol'un geleneksel çözümlerden en önemli farkı, saha tecrübesini geniş bir veri seti ile matematiksel olarak algoritmalara aktararak hem ekonomik hem de uygulanabilir planlar sunması. Alanında ülkemizin ve dünyanın en iyi kurumlarında yetişmiş uzmanların yer aldığı ekibimizle global ölçekte iddialı bir çözüm geliştirdik. Yeni yatırımla birlikte hem yatırımcılarımızla önemli stratejik iş birliklerine imza atacağız hem de yurt dışında hızla büyüyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci