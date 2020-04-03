OPET'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na destek OPET, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira katkıda bulunduğunu duyurdu.

OPET, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira katkıda bulunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanyaya 3 milyon lira destek sağlayan OPET, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde ülkenin gelişimine katkı sağlayan sosyal sorumluluk projeleri geliştirirken, salgının ilk gününden bu yana Türkiye'deki tüm istasyonlarında sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, küresel salgına dönüşen koronavirüs tehdidine karşı dayanışma içinde olmanın önemine işaret ederek, "Bu topraklarda doğan bir marka olarak bu ülke için istihdam yaratıyor, yatırım yapıyor ve ülkenin sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız küresel salgın, her bir bireye ve kuruma sorumluluk yüklüyor. Büyük bir dayanışma ve iş birliği içinde hareket etmemiz gereken bugünlerde iyileşebilmek için birbirimize her zamankinden çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA