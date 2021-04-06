OPET Tarihe Saygı Projesi "Bir Destandır Gelibolu" adıyla kitaba dönüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OPET Tarihe Saygı Projesi "Bir Destandır Gelibolu" adıyla kitaba dönüştü

Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
OPET Tarihe Saygı Projesi 'Bir Destandır Gelibolu' adıyla kitaba dönüştü

OPET'in, Çanakkale Savaşları'nın geçtiği yarımada ve köylerinde düzenleme, kalkınma ve rehabilitasyon çalışmalarını içeren "Tarihe Saygı Projesi"nin 15. yılında şimdiye kadar yapılan çalışmalar "Bir Destandır Gelibolu" adlı kitapta bir araya getirildi.

OPET'in, Çanakkale Savaşları'nın geçtiği yarımada ve köylerinde düzenleme, kalkınma ve rehabilitasyon çalışmalarını içeren "Tarihe Saygı Projesi"nin 15. yılında şimdiye kadar yapılan çalışmalar "Bir Destandır Gelibolu" adlı kitapta bir araya getirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, projenin 2006'da başladığı hatırlatılarak "Bir Destandır Gelibolu" adlı kitabın Arzu Karamani Pekin tarafından kaleme alındığı aktarıldı.

Proje kapsamında Alçıtepe, Seddülbahir, Bigalı, Kilitbahir, Kocadere, Behramlı, Küçük ve Büyük Anafarta köyleri ile Eceaabat ilçesindeki yenileme ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra, 57. Alay Şehitliği, Akbaş Şehitliği, Tarihe Saygı Ortaokulu ve Çanakkale Şehitler Anıtı Mescit'inde gerçekleştirilen düzenlemeler fotoğraflarla anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, "Biz OPET olarak bu görev ve sorumluluklarımızın her zaman bilincinde olduk. Kurulduğumuz 1992'den bu yana sosyal sorumluluk projelerimizi oluştururken ülkemizin ihtiyaçlarını gözetiyoruz ve başladığımız her projeyi canla başla yürütüyoruz. 2006'da Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda başladığımız Tarihe Saygı Projesi, OPET'in bu topraklara bir saygı duruşudur. Aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ahmet Kural Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: OPET Tarihe Saygı Projesi "Bir Destandır Gelibolu" adıyla kitaba dönüştü - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 14:23:10. #1.16#
title