Onlar nasıl hareketler öyle Kerem! Barcelona taraftarının Messi özlemini dindirdi - Haberler

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Onlar nasıl hareketler öyle Kerem! Barcelona taraftarının Messi özlemini dindirdi

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Barcelona ile Camp Nou'da karşılaşan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu performansıyla adeta yıldızlaştı. Mücadelenin 36. dakikasında dünya devinin savunmasını ipe dizen milli futbolcumuz, sosyal medyada gündeme otururken övgü yağmuruna tutuldu.

Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'yla karşılaşıyor. Temsilcimiz ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyarken Kerem Aktürkoğlu'nun performansı övgü topladı.

KEREM, BARCELONA SAVUNMASINI İPE DİZDİ

Karşılaşmaya müthiş başlayan Kerem, 36. dakikada 3 kişiden sıyrıldıktan sonra soldan plasesini yaptı. Rakiplerini adeta ipe dize milli futbolcumuz sosyal medyada büyük övgü aldı. Kerem'in Messi'yi andıran çalımları Camp Nou'da taraftarları hayrete düşürürken, milli futbolcumuz Katalan ekibinin teknik direktörü Xavi'nin "Kerem'in yeteneği beni şaşırttı" sözlerini adeta doğruladı.

Onlar nasıl hareketler öyle Kerem! Barcelona taraftarının Messi özlemini dindirdiGörüntü: Exxen

Onlar nasıl hareketler öyle Kerem! Barcelona taraftarının Messi özlemini dindirdiGörüntü: Exxen

Onlar nasıl hareketler öyle Kerem! Barcelona taraftarının Messi özlemini dindirdiGörüntü: Exxen

Onlar nasıl hareketler öyle Kerem! Barcelona taraftarının Messi özlemini dindirdiGörüntü: Exxen

Onlar nasıl hareketler öyle Kerem! Barcelona taraftarının Messi özlemini dindirdiGörüntü: Exxen

Onlar nasıl hareketler öyle Kerem! Barcelona taraftarının Messi özlemini dindirdiGörüntü: Exxen

Onlar nasıl hareketler öyle Kerem! Barcelona taraftarının Messi özlemini dindirdiGörüntü: Exxen

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Galatasaray, Barcelona, Spor, Haberler

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