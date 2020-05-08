ÖNDER'den Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek
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ÖNDER'den Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

ÖNDER'den Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek
08.05.2020 01:55 | Son Güncelleme: 08.05.2020 01:58

İmam hatip mezunları, mensupları, öğretmenler, idareciler ve öğrenci velileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan dolayısıyla kan stokları azalan Türk Kızılaya kan bağışı desteği verdi.

İmam hatip mezunları, mensupları, öğretmenler, idareciler ve öğrenci velileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan dolayısıyla kan stokları azalan Türk Kızılaya kan bağışı desteği verdi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde bir araya gelen imam hatipliler, Türk Kızılay Çapa Kan Bağışı Merkezi'ne gelerek kan bağışında bulundu.

Kan bağışı öncesi değerlendirmelerde bulunan ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın davetini duyar duymaz imam hatip camiası olarak kampanyaya destek vermek istediklerini söyledi.

Çal, Türkiye genelinde imam hatiplileri kan bağışına davet ettiklerini belirterek, "Epey bir katılım oldu. Bütün imam hatip camiası bu çağrımızı duydu. Şu an Türkiye'nin her tarafında kan merkezlerine giden arkadaşlarımız kan bağışında bulunuyor. Burada yavrularımızla bir tetikleme yaptık. Çocuklar hem velilerini hem de öğretmenlerini bu manada desteklediler. Türkiye'de iftardan sonra tüm dostlarımız kan vermeye devam ediyor. Kampanyayı daha da genişletiyoruz. Diğer sivil toplum kuruluşlarını da davet ediyoruz. Kan eksiğimizi bu şekilde gidermiş olacağız." diye konuştu.

"Canımızı verdiğimiz ülkemiz için kanımızı da veririz"

Kampanyaya destek veren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ise eğitim camiası olarak cevap verdiklerini söyledi.

Yılmaz, 81 ilin müdürleri ve ilçe yöneticilerinin kan bağışı kampanyasına iştirak ettiğini dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kan bağışı için okullarımız çağrıda bulundular. Bugün de 81 ilimizde bu çağrı taçlandırıldı. Meydanlarda arkadaşlarımız hem çağrıda bulundular hem de kan merkezlerinde bağışta bulundular. 'Canımızı verdiğimiz ülkemiz için kanımızı da veririz.' diyoruz. Ülkemiz insanları için bizler iyilik yarışında varız. Bu yarışı gücümüz yettiği kadar devam ettireceğiz. Bu süreçte anlamlı çağrıydı bu."

"Katılım sevindirci ve yüz güldürücü"

Kan bağışçılarına eşlik eden Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da kan bağışı kampanyasına katılımın sevindirici ve yüz güldürücü olduğunu söyledi.

Türkiye'nin böyle günlerde dayanışmasının önemli olduğunun altını çizen Kınık, "Özellikle de kan bağışı gibi çok önemli olan ve ertelenemeyecek gibi bir bağış için bir araya gelinmesi çok önemli. Bu manada Kovid-19 ve ramazan ayı nedeniyle azalan kan bağışları Türkiye'nin kan stoklarını olumsuz yönde etkilemişti. Kovid-19 sürecinde bir sıkıntı yaşamadık. Çünkü ondan önceki kan stoklarımız iyiydi. Kritik seviyenin altına inince çağrı yaptık. Bu çağrıya Türkiye'nin her yerinden ÖNDER camiası gibi sivil toplum kuruluşlarımız, sendikalarımız, sporcularımız, sanatçılarımız olumlu cevapla döndüler. Hamdolsun kısa sürede günlük kan bağışı sayımız ihtiyacımızı karşıladı." dedi.

Kınık, rehavete kapılmadan ramazan sürecinde kan bağışlarının devam etmesi gerektiğini belirterek, Kovid-19 sonrası haziran ve temmuzda ertelenen ameliyatlar nedeniyle ihtiyaçlarının daha fazla olduğunu aktardı.

ÖNDER mensupları sosyal mesafe kuralarına uyarak gecenin geç saatine kadar kan vermeye devam etti.

ÖNDER'den Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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