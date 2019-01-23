'Önceki Dönemin Borcu 157 Milyon Lira"

Hakkari Belediye Başkan Vekili ve AK Parti'nin Hakkari belediye başkan adayı Cüneyt Epcim, belediyenin önceki dönemden yaklaşık 157 milyon liralık borcu bulunduğunu söyledi.

Kentte görev yapan basın mensupları ile Hakkari Evinde bir araya gelen Epcim, belediyenin önceki dönemden kalma borçları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Epcim, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin borçlanması ile ilgi konuşulan rakamların doğruyu yansıtmadığını belirterek, "Hakkari Belediyesi'nin şu an itibariyle 204 milyon borcu bulunmaktadır. 204 milyon borcun 156 milyon hatta 157 milyonluk bölümü 11 Eylül 2016 tarihinden önceki ki borçlanmadır." dedi.

Söz konusu borcun büyük bölümünün belediyeyi devraldıklarından önceki döneme ait olduğuna işaret eden Epcim, hiçbir alt yapı hizmetinin yürütülmediği dönemde 156 milyonluk bir borçlanmanın olduğunu kaydetti.

Göreve geldiği dönemdeki borcun 48 milyon lira olduğunu belirten Epcim, şöyle devam etti:

"Bu 48 milyonluk borçlanma miktarının yaklaşık 6 buçuk katı yatırımı 2 senelik bölümde Hakkari'ye kazandırmış olduk. Tabi ki bu çalışmalar başta sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlık, Çevre Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Maliye Bakanlığından destek alarak yaptık. Yani borçlandığımız toplam miktar 48 milyon. Bizden önceki dönemin borçlanması 156 hatta 157 milyon. Net rakamlar bu şekilde."

Kendi dönemindeki borcun kat kat fazlasıyla, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve değişik fonların desteğiyle çalışma yaptıklarına vurgu yapan Epcim, "Borçlanmaya ilişkin rakamlar bunlar. 600 milyon, 800 milyon borçlanmış gibi rakamlar dolaşmakta. Bunlar doğru değil. Yapılan hizmet göz önüne alındığında bizim yaptığımız borçlanma miktarının çok çok düşük olduğu da göze çarpacak." diye konuştu.

Kentte iki buçuk yıldır belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü aktaran Epcim, şunları kaydetti:

"Çok zor imkanları, coğrafyası olan, şehircilik ve imar açısından Türkiye'nin en zor şehrinde özellikle kanalizasyon, içme suyu projeleri gibi büyük çaplı projeler ve aynı yıl içerisinde de o yaptığımız yerlerde üst yapı çalışmaları yani asfalt çalışmalarını yapmaya çalıştık. Toplamda 80 kilometre asfalt çalışması yaptık. Ana alterlerimizde asfalt olmayan yer kalmadı diyebiliriz. Türkiye'de Hakkari kadar hizmet açığı olan çok az yer var. Bizler bu hizmet açıklarını bir şekilde kapatmak üzere Hakkari'nin doğa ve insani güzelliklerini daha yaşanabilir bir kent olarak taçlandırmak üzere aday gösterildik."

Epcim, kentte millet bahçesi projesini gerçekleştirmek ve bu bahçenin içerisindeki bir bölümü millet kıraathanesine dönüştürmek istediklerini dile getirdi.

Mir Kalesi olarak bilinen alanın sosyal tesis alanına dönüştürülmesini önemsediklerini ifade eden Epcim, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni dönemde biz orada yaklaşık 4 dekarlık kalenin en üsteki alanı da bir çalışma yaparak orayı kafeteryaların, oyun grubunun olduğu bir sosyal tesis alanına dönüştürmek istiyoruz. Bunun yanında Gopsi TOKİ bölgesinde 10 dekarlık bir alanda sosyal, sportif alanların olduğu gençlerimize, çocuklarımıza dönük parkların belki yarı olimpik yüzme havuzu olduğu bir proje gerçekleştirmek istiyoruz. Doğal gazın tüm şehre yaygınlaşmasını hızlı bir şekilde sağlayacağız. Altında 2 katlı otoparkın olacağı Hakkari Kent Meydanı projesini gerçekleştirmek istiyoruz. Katı atık tesisi projemiz şuan itibari ile hazır. Yıl içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanımızın özel desteği ile Akçalı mıntıkasında bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bu proje elektrik üretebilecek bir proje. Hakkari merkez, ilçeleri ve köylerinde topladığımız atıklar orada bertaraf edilerek bir taraftan da elektrik enerjisi üretilmesi söz konusu olabilecek."

AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür de 2 yıllık zaman zarfında Hakkarililerin özlem duyduğu hizmetlerle buluştuğunu belirtti.

Yerel seçimleri önemsediklerini belirten Gür, "Biz Hakkari'de yapılacak hizmetin yüzde 100'üne talibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi 'yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır'. Hakkari yazın tozu, kışın çamuru ile meşhur bir memleketimizdi. Bugün Allah'a çok şükür mahallelerimizde asfalt gitmeyen yer kalmadı. Su ve çöp noktasında hiçbir sıkıntımız kalmadı. Sağ olsun Sayın başkanımız gecesini gündüzüne kattı. Yeri geldi ailesine zaman ayırmadı. Yeri geldi uyumadı. Ama 2 yıllık zaman zarfında Hakkari için elinden gelen her şeyi yaptı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA