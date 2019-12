On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Aralık MPİ On Numara sonuçları

10.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:08

9 Aralık 2019 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen iki kişi çıkmış ve büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen üç kişi 190.211,40 TL ikramiye kazandı. 905. haftanın On Numara sonuçları...

905. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 905. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 5, 7, 9, 15, 16, 18, 25, 26, 33, 36, 37, 41, 42, 48, 53, 57, 59, 61, 63, 78 ve 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 905. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 190 bin 211 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 101 kişi 3 bin 776 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 918 kişi 198 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 460 kişi 26 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 127 bin 359 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 218 bin 431 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Seyhan, Antalya'nın Muratpaşa ve İzmir'in Buca ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 21, 27, 34, 37, 41, 42, 43, 44, 48, 51, 55, 60, 65 ve 73 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 904. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 282 bin 316 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 119 kişi 3 bin 163 lira 65'er kuruş, 8 bilen 2 bin 556 kişi 147 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 849 kişi 22 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 141 bin 769 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 205 bin 127 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İstanbul'un Kağıthane ve Bağcılar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.