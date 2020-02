On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları

25.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:30

24 Şubat 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 10 bilen 3 kişi büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Dün akşam yapılan çekilişte de bilen iki talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte 916. haftanın On Numara sonuçları ve kazanan numaraları...

24 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5, 6, 7, 14, 16, 21, 22, 30, 31, 39, 43, 46, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 73

ON NUMARA NEDİR?

On Numara Süper Loto ve Sayısal Loto gibi rakam tahmini esasına dayanan sayısal bir şans oyunudur ve Milli Piyango İdaresi tarafından yürütülmektedir. 1 ila 80 arasında kura ile belirlenen 22 rakamdan 6, 7, 8, 9 ve 10 rakamı doğru tahmin edenler ve hiçbir sayıyı tahmin edemeyenler ikramiye kazanır.

On Numara şans oyunu 6 Ağustos 2002'den bu yana oynanmaktadır

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara oyna için Mili Piyango idaresinde belirlenen On Numara nasıl oynanır kriterlerine göre oynanır. ON Numara katılımcıları On Numara oyun kağıdı üzerindeki 80 adet rakamdan 10 tanesini işaretler. Kura çekilişi sonucu 22 adet rakamlara uyum durumuna göre ikramiye kazanılmaktadır.

ON NUMARA SAAT KAÇA KADAR OYNANIR?

On numara bütün şans oyunlarında olduğu gibi belirli bir zaman diliminde oynanmaktadır ve bu zaman dilimini Milli Piyango idaresi belirlemektedir. On Numara şan oyunu oynamak için Pazartesi 21:00'e kadar kupon doldurabilir ve On Numara oynayabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

On Numara canlı yayınla Milli Piyango resmi sitesinden yayınlanmakta ve sonuçları açıklanmaktadır. On Numara sonuçlarını öğrenmek için Milli Piyango İdaresinin online yayınını takip edebilirsiniz.

ON NUMARA KAZANDIĞINIZI NASIL ANLARSINIZ?

On Numara kazandığınızı anlamak için kura sonucu çıkan rakamlarla biletinizdeki rakamların belirli kombinasyonlarla uyması gerekir.

On numara bilet kontrolünde her kolon ayrı ayrı kontrol edilir. On Numara sonuçlarında açıklanan 22 adet rakamı kendi biletinizden kontrol ederek aynı olan rakamları tespit etmelisiniz.Oynadığınız 10 rakamın 22 rakam arasında olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

ON NUMARA İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

On Numara ikramiyesi kazanmak için 22 adet kura rakamı ile 10, 9, 8, 6 rakamın aynı olması ya da hiç bir rakamın aynı olmaması gerekir. Bu Eğer Milli Piyango idaresinin kura sonucu açıkladığı 22 rakamla bu kriterler içinde aynı rakamları oynamışsanız ikramiye almaya hak kazanırsınız.

ON NUMARA İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

On numara ikramiyesini büyük ikramiye hariç oyun bayilerinden alınabilir. Büyük ikramiye ise Mili Piyango Genel Müdürlüğünden alınmaktadır.

6 ve 7 bilenler: On Numara bayilerinden

8 ve 9 bilenler: On Numara bayileri ve Milli Piyango şubelerinden

10 bilenler: Milli Piyango Genel Müdürlüğünden ikramiyesini alabilir.

ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ

Katılımcılar her bir kolonda 10 tane numara işaretleyerek oyuna katılabilir.Oyuna istediğiniz kadar tekrarla katılabilirsiniz. Çoklu çekiliş ile katılmanın mümkün olduğu On Numara oyununa Sen Seç yöntemi ile katılmak da mümkündür.

On Numara oyununu 18 yaşından küçükler oynayamaz. İkramiye bilet sahibine ödenir, başkası ikramiye alamaz Tahrip olmuş ve sahte biletlere de ikramiye ödenmez. İkramiye alınması için kura çekilişinden başlamak suretiyle 1 yıl içinde ikramiyenin alınması gerekir.

On Numara oyna işlemini Milli Piyango idaresi ile anlaşmalı olan oyun terminallerinden oynayabilirsiniz. Bu noktalardan oynadığınız On Umara ile biletinizi muhafaza edin ve kura çekiminde On Numara biletinizi kontrol ederek ikramiye kazanıp kazandırdığınız takip edin.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL TAKİP EDİLİR?

On Numara sonuclari takibi için birkaç farklı yöntem kullanabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi resmi sitesinden canlı yayını takip ederek On Numara sonuclari takip edilebilir. Bunun için On Numara çekiliş saatini takip etmeli ve anlık olarak yayını izlemelisiniz. Bunun dışında canlı yayın sonrası resmi sitede yapılan açıklamayı takip ederek On Numara sorgulama yapabilirsiniz. Bu seçeneklerin dışında ON Numara bayilerine giderek biletinizle On Numara sorgulama yapabilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi saat kaçta sorusunu merak eden ve On Numara canlı yayınını takip etmek isteyenler 21.15 online yayını takip etmeli. Çünkü On Numara çekilişi sat 21.15'te başlıyor ve 21.45'e kadar devam edebiliyor.

ON NUMARA HANGİ GÜN ÇEKİLİYOR?

On Numara pazartesi günü çekilmektedir. Hangi gün hangi şans oyunu oynanıyor sorusunu merak edenler şans oyunları listesine bakabilir.

Pazartesi: On Numara, saat 21:15/ 21:45

Çarşamba: Şans Topu, saat 21:15/ 21:45

Cumartesi: Sayısal Loto, saat 21:15/ 21:45

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL AÇIKLANIYOR?

On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden canlı yayın ve açıklamalarda duyuruluyor. Ayrıca On Numara bayilerinden de On Numara çekiliş sonucu öğrenilebilir.

ON NUMARA TAHMİN VERİLERİ

On Numara tahmin verileri ile daha isabetli tahminler On Numara oynayabilirsiniz. On Numara en çıkan rakamlar, On Numara en az çıkan rakamlar ve On Numara uzun süredir çıkmayan rakamlar bu noktada size yardımcı olacaktır. İşte On Numara tahmin verileri…

ON NUMARA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

On Numara en çok çıkan sayılar:

26 rakamı 272 defa 882. hafta, son isabet ettiği hafta

35 rakamı 271 defa 877. hafta, son isabet ettiği hafta

3 rakamı 266 defa 878. hafta, son isabet ettiği hafta

23 rakamı 264 defa 883. hafta, son isabet ettiği hafta

72 rakamı 264 defa 883. hafta, son isabet ettiği hafta

34 rakamı 263 defa 881. hafta, son isabet ettiği hafta

62 rakamı 263 defa 879. hafta, son isabet ettiği hafta

42 rakamı 263 defa 882. hafta, son isabet ettiği hafta

77 rakamı 263 defa 880. hafta, son isabet ettiği hafta

5 rakamı 261 defa 881. hafta, son isabet ettiği hafta

ON NUMARA EN AZ ÇIKAN SAYILAR

On Numara en az çıkan sayılar:

55 rakamı 216 defa 876. hafta, son isabet ettiği hafta

13 rakamı 218 878. hafta, son isabet ettiği hafta

9 rakamı 220 883. hafta, son isabet ettiği hafta

20 rakamı 221 882. hafta, son isabet ettiği hafta

6 rakamı 224 883. hafta, son isabet ettiği hafta

67 rakamı 226 878. hafta, son isabet ettiği hafta

58 rakamı 227 882. hafta, son isabet ettiği hafta

80 rakamı 227 883. hafta, son isabet ettiği hafta

40 rakamı 227 880. hafta, son isabet ettiği hafta

29 rakamı 228 878. hafta, son isabet ettiği hafta

ON NUMARA UZUN SÜREDİR ÇIKMAYAN SAYILAR

56 rakamı 872 hafta 22 Nisan 2019

73 rakamı 873 hafta 29 Nisan 2019

60 rakamı 874 hafta 6 Mayıs 2019

22 rakamı 875 hafta 13 Mayıs 2019

71 rakamı 875 hafta 13 Mayıs 2019

38 rakamı 876 hafta 20 Mayıs 2019

55 rakamı 876 hafta 20 Mayıs 2019

35 rakamı 877 hafta 27 Mayıs 2019

8 rakamı 877 hafta 27 Mayıs 2019

67 rakamı 878 hafta 3 Haziran 2019

ON NUMARA NASIL KONTROL EDİLİR?

On Numara bilet sorgulama işlemi ile On Numara kontrolü yapabilirsiniz. Bunun için Milli Piyango idaresinin On Numara canlı yayınını takip edebilirsiniz. Canlı yayı sonrası resmi site üzerinden yapılan açıklamaları takip ederek On Numara kontrolü yapabilirsiniz. On numara sorgulama için ON Numara bayilerinden kullanabilir, sitem üzerinden bilet kontrolü yapabilirsiniz.

ON NUMARA GELİRİ NEREDE KULLANILIYOR?

On Numara oyunundan elde edilen gelirler diğer şan oyunlarında olduğu gibi kanunlara uygun şekilde kaynak olarak kullanılmaktadır. Kaynak olarak kullana kurumlar, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumudur.