Omuzlara özgürlük

Omuzları açıkta bırakmayı yeni bir moda trendi olarak adlandırmak aslında çok da doğru değil. Zira geçen senelerde popüler olmuş, birçok farklı marka ve isimde karşımıza çıkmıştı. Öyle ki; artık bu trendden sıkılır hale gelmiştik. Tabii bu sıkılmada omuz dekoltesinin neredeyse hep benzer tasarımlarda ve kabarık kollarla kullanılmasının da payı vardı.

Sonbahar/Kış 2021 sezonundaysa omuz dekolteleri bu defa kabarık kollarla eşleşmiyor. Aksine vücudu saran silüetler, minimal geçişler ve daha sofistike tasarımlarla vitrinlerde yerini alıyor. Saint Laurent'den Jacquemus'e, Nanushka'dan Giambattista Valli'ye kadar birçok farklı markanın koleksiyonlarına bakılırsa sonbaharda havalı görünmenin yolu düşük omuzlu modellerden tarzınıza göre bir tane edinmekten geçiyor. Tek omzu düşük, asimetrik olanlar da var, her iki omzu tamamen açıkta bırakanlar da... Omuzdan kesik detaylı olanlar ve boyundan ekstra askı geçişliler ayrıca öne çıkıyor.

HER TARZA UYGUN

STİL TÜYOLARI

Omuz dekolteli giysileri giyerken sutyen seçimi önemli. Doğru bedende, vücudunuza tam oturan straplez bir model tercih ederek olası 'kazalar'dan kaçınabilirsiniz.

Bu sene gömlek ve bluzlarda vücudu saran kesimler popüler olsa da tarzınıza ve vücut tipinize yakıştırmıyorsanız, seçiminizi bol kesimli olanlardan yana yapabilirsiniz. Özellikle yüksek bel pantolonların içine sokarak kullandığınızda oldukça havalı görüneceksiniz.

Omuz dekoltelerinin vintage bir ruhu da var. Eski dönemleri çağrıştıran parçalarla eşleştirerek nostalji dozunu arttırabilirsiniz.

Hailey Bieber'dan Irina Shayk'a, Rosie Huntington-Whiteley'den Elsa Hosk'a kadar dünyaca ünlü stil ikonları, düşük omuzlu tasarımları seviyor. İlham almak için ikonların Instagram sayfalarına göz atmayı unutmayın.

KISA KISA

Cardi B'nin New York'tan ilham alan koleksiyonu

Moda dünyası ünlü isimlerle işbirliği yapmayı seviyor ve her gün bu birlikteliklere bir yenisi ekleniyor. Bu defa haberler, Cardi B ve Reebok cephesinden. Ünlü şarkıcı ve dünyaca ünlü spor markası ikinci kez bir araya gelerek 'Let Me Be… In My World' isimli yeni bir kapsül koleksiyon hazırladı.

Özel tasarım spor ayakkabı

Şarkıcının stiline gönderme yapılan koleksiyonda; kalem etekler, korseli sportif ceketler ve bol eşofman altları öne çıkıyor. Koleksiyonda özel tasarım bir spor ayakkabı yer alıyor. Uçuk ve iddialı stiliyle tanınan şarkıcı, koleksiyonun giymeyi çok sevdiği parçalardan oluştuğunu ve ilhamını New York şehrinden aldığını söylüyor. Göz atmak isterseniz Reebok'ın sitesine uğrayabilirsiniz.

Cardi B, Reebok için korseli sportif ceketler tasarlamış.

