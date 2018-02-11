Ömrünü Tamamlayan Lastikler Ekonomiye Kazandırılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği' kapsamında projeye dahil olan MASKİ Genel Müdürlüğü, filosunda bulunan araçlarda kullanım ömrünü tamamlayan 4 ton lastiği geri dönüşüme kazandırarak ülke ekonomisine katkıda bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı "Ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü yönetmeliği" doğrultusunda atık lastiklerin çevreye zarar vermemesi, yakıt ve kaplama malzemesi olarak ekonomiye kazandırılması ile geri dönüşümü kapsamındaki projeye katkıda bulunuyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından iş makinesi ve araçlardan çıkan 4 ton ağırlığındaki 178 adet lastiği, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmaya teslim etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ömrünü tamamlamış lastiklerden elde edilen granül ve toz haline getirilen kauçuk hammadde yürüyüş yollarına, spor sahalarına ve çocuk oyun gruplarının zeminlerine döşenecek. Kentlerin peyzaj alanları, tenis sahaları, suni çim futbol sahalarında da kullanılacak olan hammadde, karayollarında asfalt katkı maddesine, lastik ayakkabıya ve bota dönüştürülecek. Hatta elektrik enerjisi olarak bile geri dönüşümü sağlanabilinecek.

"4 ton lastiği geri dönüşüme dahil ettik"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü yönetmeliğine MASKİ'nin de destek verdiğini belirterek, "Genel Müdürlüğümüzün filosunda bulunan araçlardan çıkan ömrünü tamamlamış lastikleri bu kapsamda geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu proje sayesinde idare olarak ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Şimdiye kadar 178 adet lastiği geri dönüşüm için yetkililere teslim ettik. Bundan sonra da ömrünü tamamlayan lastikleri ülke ekonomisine kazandırmak için çalışmalarımız devam edecek" dedi. - MANİSA