Ömerli'de hayvan barınağı yandı
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Ömerli'de hayvan barınağı yandı

Ömerli'de büyükbaş hayvan barınağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

02.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:36
Ömerli'de hayvan barınağı yandı

'de büyükbaş hayvan barınağında çıkan yangın ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Merdan Sokak'ta bulunan büyükbaş hayvan barınağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ekipleri, samanlığı ve barınağı saran alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında hayvanların meraya çıkartıldığı ve bu nedenle telef durumu olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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