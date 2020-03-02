Ömerli'de hayvan barınağı yandı

02.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:36

Ömerli'de büyükbaş hayvan barınağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Merdan Sokak'ta bulunan büyükbaş hayvan barınağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, samanlığı ve barınağı saran alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında hayvanların meraya çıkartıldığı ve bu nedenle telef durumu olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA