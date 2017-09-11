Olympique Marsilya Sahasında Yenildi

UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile I Grubu'nda yer alan Fransız ekibi Olympique Marsilya, lig maçında ağırladığı Rennes'e 3-1 yenildi.



Maça hızlı başlayan Rennes, 2. dakikada Wahbi Khazri ve 10. dakikada Benjamin Bourigeaud'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.



Konuk ekip, 70. dakikada Joris Gnagnon'un attığı golle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibi takımın tek golünü 87. dakikada Morgan Sanson kaydetti.



Olympique Marsilya, 5 haftası geride kalan Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 7 puanla 10. sırada yer aldı. İlk galibiyetini alan Rennes ise puanını 7'ye çıkararak, 14. sıraya yükseldi.