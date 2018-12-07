Antalya'da, emniyet kemeri kullanımını artırmak amacıyla "Ölümle TOKAlaşma" Projesi hayata geçirildi.

Vali Münir Karaloğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen projenin tanıtımında, hem emniyet kemeri tokasını üreten ve satanlara hem de kullananlara karşı uyarılarda bulundu.

Emniyet kemeri sinyalini engelleyen, toka olarak bilinen aparatı üreten, satan ve araçlarında bulunduranlara karşı "Ölümle TOKAlaşma" Projesi'ni hazırladıklarını belirten Karaloğlu, proje kapsamında bunu üreten, kullanan ve satanların cezalandırılacağını vurguladı.

Çocukların, anne, babaları veya yakınlarının araçlarından topladıkları tokaları birlikte kıran Karaloğlu, trafik kazalarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, yaralandığını veya sakat kaldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "100 Günlük Eylem Planı"nda, ülke genelindeki trafik kazaları ile bu olaylardaki ölüm ve yaralanmaları azaltmanın da hedeflendiğine işaret eden Karaloğlu, kampanyanın, bu eylem planının bir parçası olduğunu bildirdi.

Antalya'da, 2017'de, 87 ölümlü trafik kazasında, 103 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu korkunç bir rakam. 2018'in ilk 10 ayında da 80 vatandaşımızı kaybettik. Türkiye genelinde son bir yıldır İçişleri Bakanlığımızın başlattığı kampanyalar ve çalışmalarla emniyet ve jandarmamızın gayretleriyle ölümlü trafik kazalarında yüzde 8'lik, trafik kazalarındaki ölümlerde de yüzde 5'lik azalmamız var. Bu yeterli değil."

"Emniyet kemeri takmak ön koltukta yüzde 50, arka koltukta ise yüzde 75 ölüm riskini azaltıyor." diyen Karaloğlu, toka aparatlarını toplumun hayatından çıkarmak gerektiğini söyledi.

Emniyet kemeri tokasının, insanları ölümle tokalaştıran bir olay olduğunu dile getiren Karaloğlu, "Bu tokaları satan esnaf, cinayetin ortağıdır. 'Ölümle TOKAlaşma' Projemizle Türkiye genelinde farkındalık oluşturmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Antalya'da toka denetimlerini artıracaklarını belirten Karaloğlu, bu aparatlar torpido gözünde veya vites kutusunda da bulunsa ceza uygulanacağını vurguladı.