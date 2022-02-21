Ölümden kıl payı döndü! Galatasaraylı futbolcu yediği yumrukla bilincini kaybetti
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Galatasaray'dan Charleroi'ya kiralanan Ozornwafor, Saint-Gilloise'ye karşı oynanan maçta boynuna aldığı yumruk darbesiyle bilincini kaybetti. Hemen hastaneye kaldırılan Nijeryalı futbolcu yapılan tetkik ve tedavilerin ardından kendisine geldi ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Sezon başında Galatasaray'ın Sporting Charleroi'ya kiraladığı Nijeryalı futbolcu Valentine Ozornwafor talihsiz bir olay yaşadı. Saint-Gilloise maçında boynuna yumruk darbesi alan Nijeryalı futbolcu adeta ölümden döndü.
BAYGINLIK GEÇİRDİ
Sporting Charleroi ile Saint-Gilloise arasında oynanan maçın 46. dakikasında Ozornwafor, rakip takım futbolcusu Dante Vanzeir'den boynuna yumruk darbesi aldı. Bir anda yere yığılan Nijeryalı futbolcu baygınlık geçirdi ve bilincini kaybetti.
OZORNWAFOR'UN DURUMU İYİ
Apar topar hastaneye kaldırılan futbolcu yapılan tetkik ve tedavinin ardından kendisine geldi. Yapılan açıklamada Ozornwafor'un sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre daha gözlem altında kalacağı duyuruldu.