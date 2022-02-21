Ölümden kıl payı döndü! Galatasaraylı futbolcu yediği yumrukla bilincini kaybetti

Sezon başında Galatasaray'ın Sporting Charleroi'ya kiraladığı Nijeryalı futbolcu Valentine Ozornwafor talihsiz bir olay yaşadı. Saint-Gilloise maçında boynuna yumruk darbesi alan Nijeryalı futbolcu adeta ölümden döndü.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Sporting Charleroi ile Saint-Gilloise arasında oynanan maçın 46. dakikasında Ozornwafor, rakip takım futbolcusu Dante Vanzeir'den boynuna yumruk darbesi aldı. Bir anda yere yığılan Nijeryalı futbolcu baygınlık geçirdi ve bilincini kaybetti.

Görüntü: Eleven Sports

Görüntü: Eleven Sports

Görüntü: Eleven Sports

OZORNWAFOR'UN DURUMU İYİ

Apar topar hastaneye kaldırılan futbolcu yapılan tetkik ve tedavinin ardından kendisine geldi. Yapılan açıklamada Ozornwafor'un sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre daha gözlem altında kalacağı duyuruldu.

Haberler.com - Spor