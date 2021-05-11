Oltululara Mayıs ayında kar sürprizi
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Oltululara Mayıs ayında kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Haberler | Güncel

- Oltululara Mayıs ayında kar sürprizi Erzurum'un Oltu İlçesinde Kır Dağ'a Mayıs ayında kar yağması Oltululara sürpriz yaşattı.

- Oltululara Mayıs ayında kar sürprizi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesinde Kır Dağ'a Mayıs ayında kar yağması Oltululara sürpriz yaşattı.

Geçtiğimiz yıllarda Oltu'ya Mayıs ayında kar yağdığı nadir görülürken karın yağmasının ekili alanları zarar vereceğinden endişe ediliyor.

Oltulu vatandaş Kenan Aydın, "Oltu'ya öncesinde Nisan ayında kar yağdığı görülmüştür ama Mayıs ayının 10'unda kar yağmasını da gördük. Havalar soğudu inşallah ekili alanlar zarar vermez. Şuan çiftçimiz gerçekten çok zorluk çekiyor zarar görmeden Mayıs ayını atlatırız" dedi.

Oltululara Mayıs ayında kar sürprizi
Oltululara Mayıs ayında kar sürprizi
Oltululara Mayıs ayında kar sürprizi
Oltululara Mayıs ayında kar sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN

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