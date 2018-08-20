Oltu Sel Sularına Teslim Oldu

Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Esnaf, su bidonlarıyla set yaparak sel sularının iş yerlerine girmesini önlemeye çalıştı. Oltu'da sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Yüzlerce dönüm ekili ve dikili arazi sel suları nedeniyle zarar görürken, esnaf su bidonlarıyla set yaparak sel sularının iş yerlerine girmesini önlemeye çalıştı. Ev ve iş yerleri sular altında kalanlar belediyeye tepki gösterdi.

BİRÇOK ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ

Oltu Merkez Polis karakolunun bahçesine dolan sel suları, ilçe kaymakamının makam aracının yanı sıra birçok aracın suya gömülmesine neden oldu. Sel suları ekili ve dikili arazilere de zarar verdi.

Her yağmur sonrası bu durumla karşı karşıya kaldıklarını belirten vatandaşlar ise su mazgallarının dolu olduğunu Oltu Belediyesinin temizliğini yapmadığını öne sürdü. Eşyaları sel sularından zarar gören vatandaşlar, "Bayramımız zehir oldu" dedi.

(İHA)