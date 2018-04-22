Olaylı Derbi Soruşturması: Şüpheliler Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Olaylı Derbi Soruşturması: Şüpheliler Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden bir grup sağlık kontrolünden geçirildi.

Olaylı Derbi Soruşturması: Şüpheliler Sağlık Kontrolünden Geçirildi

FENERBAHÇE-Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden bir grup sağlık kontrolünden geçirildi. 

Üsküdar Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ndeki şüphelilerden bir grup beyaz bir bir polis minibüsüyle hastaneye getirildi. 

Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler yeniden Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 

- İstanbul

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