Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman kapanacak 2021? E okul.meb.gov.tr karne!

Pandemi sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilmiş, vaka sayıları azalınca yüz yüze eğitime geçildi. E-okul veli bilgilendirme sistemi! Okul ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman kapanacak 2021? E okul.meb.gov.tr karne! Telafi dersleri nasıl olacak?

Pandemi sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilmiş, vaka sayıları azalınca yüz yüze eğitime geçildi. E-okul veli bilgilendirme sistemi! Okul ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman kapanacak 2021? E okul.meb.gov.tr karne!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak" dedi. Buna göre okullar 2 Temmuz 2021 Cuma günü kapanacak ve 3 Temmuz'da yaz tatili başlamış olacak.

TELAFİ DERSLERİ NASIL OLACAK?

Baka Ziya Selçuk; "Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programını başlatıyoruz, okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz" diye konuştu.