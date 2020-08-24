Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar nasıl açılacak?
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Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar nasıl açılacak?

Okullarda eğitim nasıl olacak? Okullar, koronavirüs nedeniyle mart ayından itibaren uzaktan eğitim şeklinde sürmüştü ve ardından yaz tatili başladı. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlayacak sorusu da eylül ayı ile birlikte yoğun olarak aratılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına yönelik açıklamda bulundu.

Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar nasıl açılacak?
24.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:20

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi verdi ve okullarda eğitimin nasıl yapılacağını da açıkladı. Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamayla okullar uzaktan eğitim şeklinde 31 Ağustos'ta açılıyor. Okullar nasıl açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk'un açıklamalarına göre, okullar uzaktan eğitim şeklinde 31 Ağustos'ta EBA TV üzerinden başlamış oalcak. Yüz yüze eğitimler ise 21 Eylül'de başlayacak.

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Devlet okullarının yanı sıra özel okulların da eğitim sürecinin nasıl olacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu. Özel okullar, belirlenen takvime göre 17 Ağustos'ta uzaktan eğitim haliyle açılacak.

OKULLAR NASIL AÇILACAK?

Bilim Kuruku toplantısı ardından netleşen detaylarla okullar 21 Eylül'de aşamalı şekilde eğitime başlayacak. Yüz yüze eğitimin başladığı günden itibaren okullarda öğrenci sayısı azaltılacak. Haftanın iki günü öğrencilerin okula gelmesi ve sınıfların yarıya bölünmesi planlanıyor. Ancak öğrencilerin böylelikle okulda kalma süreleri de uzatılacak.

KADEMELİ (AŞAMALI) EĞİTİM NEDİR?

Aşamalı model, sınıf bazında farklı tarihlerde yüzyüze eğitimin başlaması anlamına geliyor. 1. sınıflar bir tarihte, 5. sınıflar bir tarihte şeklinde eğitim yapılabilecek. Bilim Kurulu üyelerinin önerisiyle okul öncesi, birinci ve ikinci sınıfların daha önce yüz yüze olarak okula başlaması, diğer sınıflara kademeli olarak geçilmesi planlanıyor.

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