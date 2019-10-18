Okul yolunda feci kaza...Türkçe öğretmeni okul yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Okul yolunda feci kaza...Türkçe öğretmeni okul yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Okul yolunda feci kaza...Türkçe öğretmeni okul yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiGAZİANTEP- Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Türkçe öğretmeni Cemile Hoşça Nurdağı'ndaki okula giderken, yolda aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

18.10.2019 01:29
Okul yolunda feci kaza...Türkçe öğretmeni okul yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Okul yolunda feci kaza...Türkçe öğretmeni okul yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

GAZİANTEP- Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Türkçe öğretmeni Cemile Hoşça Nurdağı'ndaki okula giderken, yolda aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kadın öğretmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Düziçi'nde yaşayan ve her gün otomobiliyle görev yaptığı Nurdağı Nurten Öztürk Ortaokulu'na giden Türkçe öğretmeni Cemile Hoşça (29), 01 DUN98 plakalı otomobili ile seyir ederken, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Nurdağı ilçesi Kurudere mevkisinde şarampole devrildi. Yaklaşık 30 metrelik şarampole uçan ve taklalar atan otomobil hurdaya dönerken Cemile Hoşça ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Hoşça'nın cenazesi Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.