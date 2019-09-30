Okul kütüphanesine kitap yardımında bulunuldu

30.09.2019 16:34

"Bir kitap ta senden olsun' 'sloganı ile başlatılan kampanya bünyesinde toplanan kitaplar Malatya'nın Yazıhan İlçesine bağlı, Hamidiye İlk Okulu kütüphanesine teslim edildi.



Milli Beka Hareketi Derneği Genel Başkalığı Sözcüsü ve Doğu Anadolu Bölge Başkanı İbrahim Aygün, kitaplar teslim edilirken yaptığı konuşmada, Türk ve dünya klasiklerinin de aralarında bulunduğu kitap ve çeşitli eğitim araç ve gereçler teslim ettiklerini ifade ederek, bundan sonra da desteklerinin süreceğini söyledi. Okul kütüphanelerinin öğrenciler için çok önemli olduğunu belirten Başkan Aygün, "Öğrencilerin okuması çok önemli. Eğitim konusunda farkındalık oluşturmak ve okumanın önemini vurgulamak adına, imkanlar doğrultusunda eğitime katkı sunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Aygün "Okuyan bir neslin yetişmesi için bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Eğitim için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.



Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ise, "Milli Beka Hareketi gibi devletin yanında olan eğitime ve kültüre destek veren sivil toplum örgütlerin böyle özverili çalışmaları sayesinde okullarımızın kütüphaneleri kitaplarla donatılacak okumayı seven kültürlü bir nesil yetişecektir" ifadelerini kullandı.



Yazıhan İlçesine bağlı Hamidiye İlk Okulu Müdürü Abuzer Güneş de duyarlı davranışlarından dolayı Milli Beka Hareketi İl Başkanlığı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, eğitim yolunda desteklerin devam etmesi gerektiğini belirtti. - MALATYA

Kaynak: İHA