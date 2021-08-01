Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini isteyen gazeteci Atilla Gökçe, tepki topladı

Deneyimli gazeteci Atilla Gökçe, altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz'un tarihi başarısını değerlendirirken, çok ses getirecek bir öneri ortaya attı. Atilla Gökçe, Okmeydanı'nın adının "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilmesi önerisinde bulundu, fakat sporseverler bunu pek hoş karşılamadı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan sporcumuz Mete Gazoz, Türkiye'nin gündeminde yer etti. Mete, yangın felaketi yaşayan ülkemize biraz olsun tebessüm ettirdi. Mete Gazoz ile ilgili Milliyet gazetesi yazarı, duayen gazeteci Atilla Gökçe de bir yazı kaleme aldı. Gökçe'nin yaptığı Okmeydanı önerisi ise dikkat çekti. Atilla Gökçe'nin bu önerisine tepki gösterenler oldukça fazlaydı.

İşte o yazı:

"Beş yıl oldu yola çıkalı… Daha dün gibi hatırlıyoruz. Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda başladı ok atmaya… Her atışında okunu attığı mesafeden daha ötelere adım atıyordu.

İlerliyordu.

Ulusaldan uluslararasına, amatörden profesyonele, Avrupa'dan dünyaya… Oradan Olimpiyat'a.

Hepsinde şampiyonluğu, kupaları oldu Mete Gazoz'un.

Hep hedefte kaldı. Girdiği her yarışta 10'luklar attı.

Tarihe selamlar çaktı.

Fatih Sultan Mehmet'in Okçubaşısı Musa'nın yolundan, izinden gitti.

Önce Rio, dün de Tokyo… Rio'da tüm kafilenin en genciydi (17)… Tokyo'da tüm kafilenin "ilk"i oldu. Özlediğimiz ve beklediğimiz altın madalyayı bilek hakkıyla aldı.

Hedefi 10'dan vurdu, İstiklal Marşı'nı çaldırdı, okuttu, duyurdu.

Kalbimizi sevgi ve gururla doyurdu.

Mete Gazoz artık efsane…

Masalsı kahramanlıklarla, tam isabetli atışları alkışlarla buluşturan, bayrağı dalgalandıran. En az üç olimpiyat ve daha fazla madalya vadeden efsane.

Daha başındayız. Tarihe tanıklık ediyoruz. Bu efsane sürer, büyür… Yeni bebelerle yolunda ok gibi ilerler.

Şimdi bir önerim, bir dileğim var:

Okmeydanı'nın adını "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenileyelim.

Cumhuriyet çocuğundan Fatih Sultan Mehmet'e güler yüzle bir selam gönderelim."

Sosyal medyadaki bazı tepkiler: