Öğretmende koronavirüs çıktı, okulda eğitime 4 gün ara verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Öğretmende koronavirüs çıktı, okulda eğitime 4 gün ara verildi

10.11.2020 14:45 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:48
Öğretmende koronavirüs çıktı, okulda eğitime 4 gün ara verildi

ORDU'nun Aybastı ilçesindeki ortaokulda, bir öğretmenin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine eğitime 4 gün ara verildi.

ORDU'nun Aybastı ilçesindeki ortaokulda, bir öğretmenin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine eğitime 4 gün ara verildi.

İlçeye bağlı Zaferimilli Ortaokulu'nda görevli bir öğretmene, dün Aybastı Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi yapıldı. Öğretmenin test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine okulda eğitim-öğretime 4 gün süreyle ara verildi.Aybastı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Zaferimilli Ortaokulu'nda görevli bir öğretmenimizin 9.11.2020 Pazartesi günü Aybastı Devlet Hastanesi'nde yaptırmış olduğu Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu anlaşılmıştır. Öğretmenimiz aynı gün okula hiç gitmemiştir. Öğretmenimizin en son 6.11.2020 Cuma günü maskeleri takılı bir şekilde birlikte yolculuk yaptığı servis aracındaki 11 öğretmenimizin filyasyon ekibinin görüşmeleri ve yerinde incelemeleri neticesinde karantinaya alınmasına karar verilmiştir. Okulumuz öğrencileri ve o gün araçta olmayan öğretmenler ile diğer personeller karantinaya alınmamıştır. 16 Kasım -20 Kasım 2020 tarihleri arasından ara tatil olacağı için öğretmenlerin karantinada olacağı 14 günlük sürede okulumuz öğrencileri için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından eğitime 10 Kasım -13 Kasım 2020 tarihleri arasında ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

İlgili Haberler

Kuşadası'nda eğitime 2 gün ara verildi
Kuşadası'nda eğitime 2 gün ara verildi
Kuşadası'nda eğitime 2 gün ara verildi
Kuşadası'nda eğitime 2 gün ara verildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Murat Kurum Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Türkan Şoray Yasemin Allen İkbal Gürpınar Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Mehmet Topal Nacer Chadli Eddie Newton
Daha Fazla İstifa Karabağ Sosyal Medya Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öğretmende koronavirüs çıktı, okulda eğitime 4 gün ara verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 14:49:27. #1.14#
title