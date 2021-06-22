Öğretim Görevlimiz Uluslararası Kongrede Moleküler Gastronomiyi Anlattı
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Öğretim Görevlimiz Uluslararası Kongrede Moleküler Gastronomiyi Anlattı

Öğretim Görevlimiz Uluslararası Kongrede Moleküler Gastronomiyi Anlattı
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Öğretim Görevlimiz Uluslararası Kongrede Moleküler Gastronomiyi Anlattı Üniversitemiz Didim Meslek Yüksekokulumuz (MYO) Aşçılık Programı Öğr. Gör. Mehmet Taş, 19 - 20 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenen "GANUD 2. Uluslararası Gastronomi, Beslenme ve Diyetetik Kongresi"ne katıldı.

Öğretim Görevlimiz Uluslararası Kongrede Moleküler Gastronomiyi Anlattı Üniversitemiz Didim Meslek Yüksekokulumuz (MYO) Aşçılık Programı Öğr. Gör. Mehmet Taş, 19 - 20 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenen "GANUD 2. Uluslararası Gastronomi, Beslenme ve Diyetetik Kongresi"ne katıldı.

Öğr. Gör. Mehmet Taş, zoom programı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşen kongrede, "Moleküler Gastronomi Kavramları ve Amaçları" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: Habermetre

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