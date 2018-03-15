Öğrenciler Velileriyle Pedal Çevirip Enerji Üretiyor - Kütahya

Kütahya'da bir anaokulunda uygulanan projeyle öğrenciler ve veliler pedal çevirerek hem spor yapıyor hem de elektrik enerjisi üretiyor.

Nene Hatun Anaokulunda hazırlanan "Spor yap, bir ışık da sen yak projesi" kapsamında yetişkin ve çocuk bisikletlerine bağlanan sistemle çevrilen pedallar elektrik enerjisi dönüyor.

Okul Müdürü Gülay Tonga, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi öğretmen, öğrenci, veli ve personelleriyle uyguladıklarını söyledi.

Projeye İl Milli Eğitim Müdürlüğüce onaylanmasının ardından uygulamaya başladıklarını belirten Tonga, şöyle konuştu:

"Projemiz kapsamında velilerin okulumuza bağışladığı yetişkin ve çocuk bisikletlerini bir alana sabitleyip pedalların çevrilmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımız pedal çevirerek spor yapma alışkanlığı kazanıyor. Bu sayede çocuklarımızın büyük kas gelişimleri ile psikomotor gelişimlerinde olumlu etkiler oluyor. Çocuklarıyla spor yapabilme imkanı bulan velilerimiz pedal çevrildikçe okulumuzda ışıkların yanmasına katkı sağlıyor."

Tonga, Kütahya'da 2 yıl kadar devam ettirmeyi planladıklarını projeyi Milli Eğitim Bakanlığının "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçi Projeler" kuruluna da sunacaklarını kaydetti:

"Hem spor yapıp hem de elektrik üretimine katkı sağladık"

Velilerden Meryem Avcı Atan, oğluyla pedal çevirdiklerini dile getirerek, "Hem spor yapıp hem de elektrik üretimine katkı sağladık. Okulumuzun bu ve benzeri projelerinde yer almak bizi çok mutlu ediyor. Çünkü çocuğumuzla güzel vakit geçirebiliyoruz. Böylelikle doğaya da katkı sağladığımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden veli Harun Karapınar ise hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren bir sistemi hazırladığı ve öğrencileri spora teşvik ettikleri için okul idaresine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Öğrenciler de anne ve babaları ile pedal çevirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.