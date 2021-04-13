Öğrenciler ürettikleri istiridye mantarların hasadına başladı
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Öğrenciler ürettikleri istiridye mantarların hasadına başladı

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - Haberler | Ekonomi

Öğrenciler ürettikleri istiridye mantarların hasadına başladı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, okulun bodrum katında üretimine başladıkları istiridye mantarlarının hasadına başladı.

Öğrenciler ürettikleri istiridye mantarların hasadına başladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, okulun bodrum katında üretimine başladıkları istiridye mantarlarının hasadına başladı.

Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Laboratuvar Hizmetleri Bölümü öğretmen ve öğrencileri gıda, tarım ve hayvancılık üzeri çalışmalar kapsamında okul bodrumunda üretime başladıkları istiridye mantarı hasadına başlandı.

Okul idaresi tarafından mantar üretimi tesisi için Laboratuvar Hizmetleri Bölümüne tahsis edilen 50 metrekarelik üretim tesisinde, deney amacıyla ekilen mantarların hasadı başarıyla gerçekleşti, ilk hasatta elde edilen mantarlar, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Seri üretime geçilecek

Okulun bodrum katı mantar tesisine elverişli hale getiren okul idaresi, başarıyla gerçekleşen üretim ardından seri üretime geçmeyi planlıyor.

2 ay önce çalışmalara başladıklarını ve kısa süre içerisinde yüksek verim elde ettiklerini söyleyen Tarım teknolojileri öğretmeni Mustafa Pekşahin," Bu üretimin kullukça üretiminden hasat dönemine kadar belirli aşamaları var, öğrencilerimizle birlikte bu aşamaları yerine getirdik. Deneme amacıyla yaptığımız bu aşamada öğrencilerimiz üretim hakkında yeterince bilgi sahibi oldu. Bu süreçte öğrencilerimiz gözlem ve analiz konusunda çok başarılı bir performans sergiledi. Bugün hasadımıza başladık, yaptığımız hasatları Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız. Daha sonra okul bütçesine ve öğrencilerimize katkı amacıyla seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Bu süreçte her zaman yanımızda olan İlçe Milli Eğitim müdürümüz Nuri Kapanoğlu ve okul idaresine teşekkür ediyorum" dedi

Laboratuvar Hizmetleri Bölümü öğrencisi Dilan Balik'te," 2 ay içerisinde üretime başladığımız mantarların hasadını yapmanın sevincini yaşıyoruz. Aslında ilk başta bu kadar verimli olacağını ben düşünmüyordum ama 2 ay içinde mantarlar çıkıp olgunlaştığında, demek oluyormuş dedim kendi kendime. Kendi elimizle yetiştirdiğimiz mantarlara dokunmak, hasadını gerçekleştirmek mutluluk verici" ifadelerini kulandı

'Böyle güzel çalışmalarda her zaman destek olacaklarını' ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu," Meslek liselerinde çok güzel çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Hem eğitim ve hem de üretimin yapıldığı okullarımızda öğrencilerimiz yaşayarak, üreterek öğreniyor ve bu ilerdeki yaşamlarında kendilerine çok büyük bir katkı olacaktır. Bu okullarımızdan mezun olan öğrencilerimiz birer meslek sahibi olarak ayrılacak. Bu Mantar tesisi de ilçemizde bir ilk olma hasebiyle bizim için önem arz ediyor, tabi bu çalışmaların yapılmasında Milli Eğitim Bakanlığımızın bize verdiği destekler sayesinde oluyor.

Öğrenciler ürettikleri istiridye mantarların hasadına başladı
Öğrenciler ürettikleri istiridye mantarların hasadına başladı
Öğrenciler ürettikleri istiridye mantarların hasadına başladı
Öğrenciler ürettikleri istiridye mantarların hasadına başladı
Öğrenciler ürettikleri istiridye mantarların hasadına başladı
Öğrenciler ürettikleri istiridye mantarların hasadına başladı
Öğrenciler ürettikleri istiridye mantarların hasadına başladı
Öğrenciler ürettikleri istiridye mantarların hasadına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:37:09. #1.14#
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