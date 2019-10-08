08.10.2019 14:17

Öğrenciler "şehitleri" tanıyacak

Türkiye genelinde adı "şehit" olan 62 okulda görev yapan öğretmenler tarafından hayata geçirilen "Şehidimi Tanıyorum Vatanıma Sahip Çıkıyorum" projesiyle öğrenciler, okullarının isminin verildiği şehitleri tanıyacak

KARABÜK - Türkiye genelinde adı "şehit" olan 62 okulda görev yapan öğretmenler tarafından hayata geçirilen "Şehidimi Tanıyorum Vatanıma Sahip Çıkıyorum" projesiyle öğrenciler, okulun adını alan şehidi tanıyacak, milli ve manevi değerlere sahip çıkacak, vatan ve bayrak sevgisi kazanacak, Türkiye'deki diğer şehit okulları tanıtılacak.

"Şehidimi Tanıyorum Vatanıma Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında Karabük Şehit Şendoğan Topçu İlkokulunda tören düzenlendi. Törene, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Yılmaz, şehit Şendoğan Topçu'nun babası Sadık, anne Satı Topçu ve kardeşleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş, "Şehidimi Tanıyorum Vatanıma Sahip Çıkıyorum" projesinin Türkiye çapında uygulandığını söyledi.

Güzel ve anlamlı bir projenin hayata geçmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Akbaş, "Bu proje bir etkinlik projesi. Okulumuz ana sınıfı öğretmeni Ayşenur Yılmaz olmak üzere öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin katkılarıyla Türkiye'nin 81 ilinde aziz şehitlerimizin hatıralarını canlı tutmak, öğrencilerimizde vatan ve bayrak sevgisini daim kılmak, bizi biz yapan değerler konusunda farkındalık oluşturmak için hazırlanmış ve uygulanan bir projedir. Bu tür projeler; 2023 Eğitim Vizyonu önünde olanı birebir yaşayarak emek vererek, öğrenci katılımı yüksek olan etkinliklerle sağlam bir zemin oluşturarak, öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak ve kendi kendine öğrenmelerini sağlamak temeli üzerine oluşturulmuş bir proje olması nedeniyle milletimizin hassasiyetleri ve değerleriyle birebir örtüşmesiyle çok değer verdiğimiz bir çalışmadır" dedi.

Konuşmanın ardından okul koridorunda şehit Şendoğan Topçu'nun fotoğrafı ve hakkında bilgiler yer alan "Şehit Köşesi"nin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Yılmaz, şehidin babası Sadık ile annesi Satı Topçu tarafından açılışı yapıldı.

Şehit Şendoğan Topçu'nun anne ve babası göz yaşlarına hakim olamadı. Sadık Topçu, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kendisinin şehit torunu olduğunu ifade eden Topçu, "Etkinliği düzenleyenlerden Allah razı olsun" dedi.

Ulusal Destek Servisi tarafından onaylanan "Şehidimi Tanıyorum Vatanıma Sahip Çıkıyorum" projesi nisan ayında tamamlanacak. Projeye katılan okullar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir araya gelecek.

Proje kapsamında öğrencilere, "vatan sevgisi" ile ilgili filmler izletilecek, resim yapmaları, şiir ve şehide mektup yazmaları istenerek, öğrencilerin aktif katılımı sağlanacak. Her okulun öğrencilerinin kendi şehitlerini tanıtacakları projede öğrenciler, 81 ildeki şehit okullarının adlarını öğrenip, onların kahramanlıkları hakkında bilgi sahibi olup, farkındalıkları artmış olacak.

Kaynak: İHA