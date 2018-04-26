Öğrenciler Düzce'yi Gezdi
Kilis'ten gelen öğrenciler Düzce'yi gezerek incelemelerde bulundu.
Kilis'ten gelen öğrenciler Düzce'yi gezerek incelemelerde bulundu.
Kilis 7 Aralık Üniversitesinden gelen 50 kişilik öğrenci grubu Dr. Öğr. Üyesi Muazzez Harunoğlları başkanlığında Karadeniz'in coğrafi yapısının, sosyal kültürel yaşam tarzlarının incelenmesi kapsamında Düzce'ye geldi.
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay tarafından kabul edilen öğrenciler Belediye Başkanı ile yaptıkları söyleşinin ardından Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile görüşerek Düzce Üniversitesi kampüsünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Teknik gezi kapsamında Kilis'ten gelen öğrenci grubu Konuralp Müzesi, Kırklamamaklar Antik Tiyatro alanını, Samandere Şelalesi gibi bölgemizin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
Gezinin ardından bölgenin sosyal kültürel yapısı ile coğrafi yapısı hakkında yetkililerden bilgi alan ve yerinde incelemelerde bulunan grup gerekli çalışmalarını bitirmelerine müteakip Kilis'e geri döndü.