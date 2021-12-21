OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ACS Sepsi-SIC takımıyla karşılaşacak
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
OGM Ormanspor, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 32 turu ikinci maçında yarın Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını konuk edecek.
OGM Ormanspor, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 32 turu ikinci maçında yarın Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını konuk edecek.
Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Başkent temsilcisi ilk maçında deplasmanda ACS Sepsi-SIC takımını 80-52 yenmişti.
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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