Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü binlerce kadının hayatına dokundu
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Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü binlerce kadının hayatına dokundu

2015 yılında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un girişimleriyle hizmete başlayan Kadın ve Aile Müdürlüğü, 5 yılda binlerce kadının hayatına dokundu.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü binlerce kadının hayatına dokundu
12.08.2020 17:06 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:19

2015 yılında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un girişimleriyle hizmete başlayan Kadın ve Aile Müdürlüğü, 5 yılda binlerce kadının hayatına dokundu.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, ayrımcılık ve şiddete maruz kalan kadınlar başta olmak üzere tüm kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmetleri ile destek oluyor. Korona virüs salgını döneminde kadına yönelik şiddetin artması ile şiddete uğrayan kadınlar için ücretsiz danışmanlık hizmeti başlatan, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için gençlik merkezi ve halk merkezine öldürülen kadınların adını veren Odunpazarı Belediyesi son olarak İstanbul Sözleşmesi'ni kitapçık haline getirerek yeni evlenen çiftlere vermeye başlamıştı. Her zaman kadınların yanında olarak onlara destek veren Odunpazarı Belediyesi, yüz yüze danışmanlığın yanı sıra, Korona virüs salgının yüz yüze görüşmeleri zorlaştırması ve daha çok kadına ulaşmak için online danışmanlık vermeye de başladı.

Fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan kadınlar ve aile ile iletişimi konularında alanında uzman psikolog ile kadınlara destek veren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün online danışmanlık hizmetleri arasında 'çocuk danışmanlığı', 'ergen danışmanlığı', 'yetişkin danışmanlığı', 'aile terapisi', 'sınav kaygısı', 'stresle başa çıkma', 'bağımlılık', 'psikopatoloji' ve 'uyum sorunları' da yer alıyor.

Ayrıca şiddete maruz kalan veya ekonomik gücü olmayıp aile hukukuna ilişkin konularda hukuki yardım talebinde bulunan kadınları Eskişehir Barosu'na yönlendirerek hukuki danışmanlık desteği de veriliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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