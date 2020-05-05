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NTO Başkanı Arslan banka müdürleriyle 'nefes' kredisini görüştü

NTO Başkanı Arslan banka müdürleriyle 'nefes' kredisini görüştü
05.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:56

Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, özel bir bankanın Bozdoğan, Kuyucak, Yenipazar ve Nazilli'deki şube müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, özel bir bankanın Bozdoğan, Kuyucak, Yenipazar ve Nazilli'deki şube müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Korona virüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığınca açıklanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında, KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlamak için TOBB tarafından hayata geçirilen TOBB nefes kredisinin detayları hakkında toplantı yapıldı.

NTO Başkanı Arslan, yaptığı açıklamada; "Salgın krizi nedeniyle üyelerimizden birçok talep gelmekte ve kilit karar alıcılara aktarmayız. Bu taleplerden birisi olan Nefes kredisi ile üyelerimizin, bir nebze olsun nefes almasına yardımcı olmak istedik. 7. kez devreye alınan TOBB Nefes Kredisi başvuruları yapılmaktadır. Bu kapsamda uygulanan Nefes Kredisinin faizi yüzde 7,5 olacaktır. Limiti 50 bin ila 100 bin arasında olan kredi için 2020 yılında hiçbir ödeme yapılmaksızın 2021 yılında 12 eşit taksitte ödeme yapılabilecektir. İleri ki zaman diliminde kamu bankaları da kredi taleplerini kabul etmeye başlayacaktır.

Üyelerimiz, odamızdan faaliyet belgesi alarak müracaat edebilmektedir. Odamız üyelerinin krediye ulaşabilmesi için kolaylık sağlanması ve imkanlar dahilinde her üyemizin kredi imkanından yararlanabilmesi için çalışmalar yapılması hakkında sorumluluk sahamızda bulunan banka şube müdürleri ile görüşme gerçekleştirildi. Yapılan görüşmede müdürlerimiz, Nazilli Ticaret Odası üyelerinin kredi imkanlarından yararlanabilmesi için gereken kolaylığı ellerinden geldiğince sağlamaya çalışacaklarını ifade etti. Yüzde 80'ni KGF destekli bu projeye katkı sağlayan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyor, üyelerimiz ve Türkiye ekonomisi için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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