Normalleşme süreciyle düğünler başladı
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Normalleşme süreciyle düğünler başladı

Normalleşme süreciyle düğünler başladı Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 1 Temmuz itibariyle yurt genelinde olduğu gibi Yozgat 'ta da dünya evine girmek isteyen çiftler hazırlıklara başladı.

01.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:14

Normalleşme süreciyle düğünler başladı

YOZGAT - Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 1 Temmuz itibariyle yurt genelinde olduğu gibi Yozgat 'ta da dünya evine girmek isteyen çiftler hazırlıklara başladı.

Korona virüs salgını nedeniyle aylardır bekleyen ve yuva kurma hayaliyle evlenmek isteyen çiftlerin hayali bugün itibariyle gerçekleşiyor. Köylerde çiftlerin düğünleri belirlenen korona kuralları çerçevesinde gerçekleşecek.

Düğün yapmak isteyen çiftler merkezde emniyete köylerde ise jandarma komutanlıklarına bilgi vererek düğünde uyulması gereken kurallara ilişkin taahhütte bulunacak.

Köy ve sokak düğünlerinde maske takılacak ve sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Gelin ve damat dışında kimse oynayamayacak ve toplu olarak hareket edilemeyecek. Tokalaşmanın olmayacağı düğünlerde toplu fotoğraf çekilemeyecek. Virüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla düğün süreleri de kısa tutulacak. Ayrıca düğünde alkol tüketimi olamayacak silah atışına da izin verilmeyecek.

Yozgat'ın merkeze bağlı Salmanfakılı köyünde dünya evine girmek isteyen çiftler ise hazırlıklara başladı. Pandemi sonrası 3 Temmuz'da düğünleri gerçekleşecek olan Yasin Şahin, "Pandemi nedeniyle devamlı düğünümü erteliyordum. 1 Temmuz itibariyle yasaklar kalktığı için ben de 3 Temmuz'da düğünümü yapacağım. Tabi düğünümü yaparken de uyulması gereken tüm kurallara uyacağız. Bu konuda muhtarımız bizi uyardı. Dört gözle beklediğimiz düğünümüzü yapacağız. Düğümde kimse oynamayacak ama yine de bu bizim için mutlu bir gün olacak, korona virüs kuralları ne gerektiriyorsa hepsine uyacağız" dedi.

Salmanfakılı Köyü Muhtarı Fatih Aslan da pandemi sürecinde ertelenen çiftlerin düğünlerini gerçekleştireceklerini söyleyerek "3 Temmuz itibariyle düğünlere başlayacağız. Bu sürede İçişleri Bakanlığımızın, Valiliğimizin ve jandarma ekiplerimizin yayınladıkları kurallara bizler riayet edeceğiz. Yani düğünlerde sosyal mesafenin korunması, maskelerin takılmasına dikkat edilecek. Sadece damat ve gelin oynayacak onun dışında gelen misafirler aralarındaki sosyal mesafeye dikkat ederek düğünü izleyebilecekler. Düğün süresini çok kısa tutacağız alkol ve silah atmak kesinlikle yasak olacak. Gereken kurallar neyse hepsine uyacağız" şeklinde konuştu.

Normalleşme süreciyle düğünler başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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