Normalleşme süreci pastırma satışlarını artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Normalleşme süreci pastırma satışlarını artırdı

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Haberler | Ekonomi

Normalleşme süreci pastırma satışlarını artırdı Pastırmacı Güzel: "Kısıtlamaların kalkması, satışları yüzde 20 artırdı" 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşmenin ardından vatandaşların dışarı çıkmaya başlaması ile pastırma ve sucuk satışlarının yüzde 20 arttığını söyleyen Pastırmacı Yasin...

Normalleşme süreci pastırma satışlarını artırdı

Pastırmacı Güzel: "Kısıtlamaların kalkması, satışları yüzde 20 artırdı"

KAYSERİ - 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşmenin ardından vatandaşların dışarı çıkmaya başlaması ile pastırma ve sucuk satışlarının yüzde 20 arttığını söyleyen Pastırmacı Yasin Güzel, "Kısıtlamaların kalkması, satışları yüzde 20 artırdı" dedi.

Pastırmasıyla meşhur Kayseri'de, normalleşme süreciyle beraber pastırma satışları arttı. Gurbetçi sezonunun da gelmesiyle satışlardan mutlu olan pastırmacı esnafı, 1 Temmuz'dan itibaren satışların daha da artacağını kaydetti.

Gurbetçilerin gelmesinden sonra satışların artacağından umutlu olduklarını söyleyen pastırmacı Yasin Güzel, "Yeni normalleşme döneminin satışlarımıza çok büyük diyebileceğimiz katkısı olmadı ama yine de kısıtlamalarda yapamadığımız işi kısıtlamalar kalkınca daha çok yapmaya başladık. İnsanların dışarıda gezme oranı artınca, alışveriş yapma oranı da artıyor haliyle. Şu anda kısıtlamaların kalkması da işlerimize yüzde 20 gibi bir katkı sağladı. Yabancı turistlerimizin gelmesine 1-2 haftalık bir süreç var ama emekli olan ve yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz gelmeye başladı. Diğer gurbetçilerimizin de gelmesi ile iş oranlarımızın çok daha farklı olmasını umut ediyoruz esnaf olarak ve bekliyoruz" dedi.

Güzel, fiyatlarda şimdilik bir artış olmadığını, yakın zamanda bir değişiklik beklediklerini söyleyerek, "Pastırma ve sucuk fiyatlarımızda şu anda bir değişiklik yok. Bundan 3-4 ay öncesi ile fiyatlar aynı hemen hemen ama şu anda ete çok afaki zamlar gelmeye başladı. Zannedersem 1-2 hafta içerisinde bir fiyat oynaması olacak. Et sucuklarımız 60 TL'den başlıyor, yağ oranına göre 100 TL'ye kadar değişiklik gösteriyor. Pastırma fiyatlarımız da 130 TL'den başlıyor 190 TL'ye kadar çeşitlilik gösterebiliyor. Kahvaltıda pastırma ve sucuk yemek bir kültürdür. Bizler de kültürümüzü kaybetmeyelim. 1-2 kilo alınmasına gerek yok, yarım kilo 250 gram alınsın ama sofrada pastırma ve sucuk eksik olmasın. Özellikle de Kayseri halkının sabah kahvaltısında pastırma ve sucuğu evinde bulunmalı. Gelir düzeyine göre alsınlar ama bu kültürü kaybetmesinler" ifadelerini kullandı.

Normalleşme süreci pastırma satışlarını artırdı
Normalleşme süreci pastırma satışlarını artırdı
Normalleşme süreci pastırma satışlarını artırdı
Normalleşme süreci pastırma satışlarını artırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan

Tavuğun önlenemez yükselişi! 4 ayda fiyat 8 TL birden arttı
Tavuğun önlenemez yükselişi! 4 ayda fiyat 8 TL birden arttı
'Kalp gözümüz açık' diyerek kandırdıkları 75 yaşındaki eczacıyı 800 bin lira dolandırdılar
"Kalp gözümüz açık" diyerek kandırdıkları 75 yaşındaki eczacıyı 800 bin lira dolandırdılar
Korkudan ahırdan dışarı çıkaramıyorlar! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor
Korkudan ahırdan dışarı çıkaramıyorlar! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Varank Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki
Magazin Kerem Kamışlı Haluk Bilginer Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Emre Kocadağ Burak Yılmaz Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Normalleşme süreci pastırma satışlarını artırdı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 00:27:39. #1.15#

title