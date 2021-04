Nomadland Netflix'te var mı? Nomadland nereden izlenir?

Nomadland Netflix'te var mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Oscar 2021 ödüllerinin dağıtılmasının ardından Nomadland geceye damga vuran filmler arasında yer aldı. Peki, Nomadland Netflix'te var mı? Nomadland nereden izlenir? Oscar filmleri nereden izlenir?

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle bu yıl 93'üncüsü verilen Akademi Ödüllerinde en iyi film ödülünü "Nomadland" kazandı. Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı. Peki, Nomadland Netflix'te var mı? Nomadland nereden izlenir?

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ NOMADLAND'IN OLDU

En iyi film dalında "Mank," "Promising Young Woman," "Nomadland," "Judas and the Black Messiah," "Sound of Metal," "Minari," "The Father" ve "The Trial of the Chicago 7" filmleri aday gösterilmişti. Amerikalı senarist Herman J. Mankiewicz'i konu alan Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt olmuştu. "Nomadland" filmi Oscar Ödülleri olarak da bilinen 93. Akademi Ödülleri Töreni'nde en iyi film ödülüne layık görüldü.

3 OSCAR BİRDEN KAZANDI

Bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde 6 dalda aday olan Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı. Frances McDormand, En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, The Father filmindeki performansıyla Anthony Hopkins En İyi Erkek Oyuncu seçildi.EN İYİ YÖNETMEN CHLOE ZHAO OLDUBunun yanı sıra en iyi yönetmen ödülüne ise "Nomadland" filminin yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı. Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu. Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada, Chloé, "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum." dedi.

NOMADLAND NETFLIX'TE VAR MI?

Nomadland'in başlangıçta 4 Aralık 2020'de sinemalarda gösterime girmesi bekleniyordu, ancak Covid-19 salgını bazı alternatif düzenlemelere yol açtı.

Nomadland filminin hakları Netflix tarafından satın alınmadı. Frances McDormand'ın başrolünü üstlendiği film, büyük Amazon Prime Video veya HBO Max yayın hizmetlerinde de yer almamakta.Şu an sadece Hulu platformunda yer almakta. Oscar kazanan filmlerin birçoğuna ülkemizde ulaşmak şu an mümkün değil.