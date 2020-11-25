Nizip'te kameradan belirlenen 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Nizip'te kameradan belirlenen 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

25.11.2020 10:58 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:03
Nizip'te kameradan belirlenen 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edileren 4 hırsızlık şüphelisi, polis operasyonuyla yakalandı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edileren 4 hırsızlık şüphelisi, polis operasyonuyla yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ev, bir araç ve 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık yapan 4 kişinin eşkalini belirledi. Ekipler, kimlik tespitinin ardından şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan kimliği açıklanmayan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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