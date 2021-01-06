Nizip Belediye Başkanı Sarı, belediye hizmetlerini inceledi

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçe merkezinde devam eden belediye hizmetlerini inceledi.

İlk olarak Millet Bahçesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Sarı, yapım aşamasında sona gelinen Kültür Merkezi, fitness salonu ve kütüphanelerde incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Kıbrıs Mahallesi'nde yapımı devam eden semt pazarını da inceleyen Başkan Sarı, burada vatandaşlarla da bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet etti.

2020 yılında başlayan ve devam eden çalışmaların 2021 yılı içerisinde tamamlanacağını ve hizmetlere yenisinin ekleneceğini aktaran Başkan Sarı, Nizip için çalışmaya ve yorulmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Sarı'nın gezi ve incelemelerine belediye başkan yardımcıları Hakan Avcı ve Yunus Emre Kılıç katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu