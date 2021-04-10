Nisan ayında etkili olan tipide göz gözü görmedi
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Nisan ayında etkili olan tipide göz gözü görmedi

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | Güncel

Nisan ayında etkili olan tipide göz gözü görmedi Türkiye'de en yüksek rakımlı rüzgar santrallerinin bulunduğu tepede Nisan ayında yaşanan tipide göz gözü görmedi.

Nisan ayında etkili olan tipide göz gözü görmedi

TOKAT - Türkiye'de en yüksek rakımlı rüzgar santrallerinin bulunduğu tepede Nisan ayında yaşanan tipide göz gözü görmedi.

Tokat'ta kent merkezinde aralıklarla hafif şekilde yağan kar yüksek kesimlerde etkili oldu. Türkiye'de en yüksek rakımlı rüzgar santrallerinin bulunduğu 1650 rakımlı Killik köyü tepesinde tipi etkili oldu. Rüzgarın etkisi ile oluşan sürgün nedeniyle ağaçların dalları donması ilginç görüntüler oluşturdu. Rüzgar Enerji Santrali'nin 90 metre yüksekliğe sahip tribünlerde tipide gözden kayboldu. Her bir kanat ağırlığı 11 ton ağırlığında, 57 metre uzunluğundaki tribünler kış şartlarında üretime devam etti.

Killik köyü sakinlerinden Suzan Çitil, Nisan ayında soğuk ve kar yağışlı hava beklemediklerini belirterek, "Çocukluk yıllarımda Nisan ayında soğuk oluyordu da bu kadar olmuyordu. Geçen senede yağmıştı ama bu kadar değildi" diye konuştu. Tekneli Köyünde RES'de çalışan Ömer Yılmaz ise Nisan ayında kar sürprizi ile karşılaştıklarını belirterek, "Son yıllarda kış ilkbahar mevsimine kalıyor. Hava şuan eksi 4-5 derece. Yağmur kar bereket ama inşallah çiftinin mahsulüne zarar vermez. Çiçek açan meyve ağaçlarını yakmaz" diye konuştu.

Nisan ayında etkili olan tipide göz gözü görmedi
Nisan ayında etkili olan tipide göz gözü görmedi
Nisan ayında etkili olan tipide göz gözü görmedi
Nisan ayında etkili olan tipide göz gözü görmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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