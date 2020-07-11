- Nilüfer'de tekerlekli sandalye tamiri ücretsiz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Nilüfer'de tekerlekli sandalye tamiri ücretsiz

- Nilüfer'de tekerlekli sandalye tamiri ücretsiz Nilüfer'de 2015 yılında hizmete vermeye başlayan Tekerlekli Sandalye Tamirevi, engelli bireylerin araçlarına bakım ve ücretsiz tamir hizmeti veriyor.

11.07.2020 14:59 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:16

- Nilüfer'de tekerlekli sandalye tamiri ücretsiz

BURSA - Nilüfer'de 2015 yılında hizmete vermeye başlayan Tekerlekli Sandalye Tamirevi, engelli bireylerin araçlarına bakım ve ücretsiz tamir hizmeti veriyor. Tekerlekli Sandalye Tamirevi'nde bugüne kadar 2 bin 216 tamir ve bakım hizmeti gerçekleştirildi.

Nilüfer Belediyesi engelli bireylerin dış dünya ve sosyal yaşamla bağlarında en önemli araç olan tekerlekli sandalyelerin bakım ve tamirini ücretsiz gerçekleştiriyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Engelliler Hizmet Birimi'ne bağlı Tekerlekli Sandalye Tamir Evi'nde 2015 yılından bu yana 2 bin 216 tamir ve bakım hizmeti verildi.

5 yıldır bu hizmetten faydalandığını söyleyen Can Ahmet Vural, Nilüfer Belediyesi'ne engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıran hizmetleri için teşekkür etti. Kendisi de SMA tip 2 kas hastası olan ve Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Vural, "Nilüfer Belediyesi, Bursa'nın hangi ilçesinde olursa olsun 444 16 03 numaralı telefon hattına iletilen tekerlekli sandalye tamir ve bakım hizmeti taleplerini ücretsiz olarak karşılıyor. Pek çok dernek üyemiz bu hizmetten faydalanıyor. Nilüfer Belediyesi ayrıca 'Bizim Ev' ve 'Bizim Bahçe' gibi birimleri ile engelli bireylerin hayatlarına anlam katıyor. Bu hizmetler bizim için Nilüfer'de yaşamayı kolaylaştırıyor" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi'nin Alaaddinbey'deki hizmet birimleri şantiye alanında bulunan Tekerlekli Sandalye Tamirevi'nin ustası Rıfat Küçükler ise, birimin çalışma sistemi hakkında bilgi verdi. Tamirhanenin yanı sıra tamirevi mobil aracı ile Bursa'nın tüm ilçelerine giderek talepleri karşılamak için çalıştıklarını söyleyen Küçükler "Birimimiz, bize ulaşan tekerlekli sandalye sahipleri için döşeme tamiri, motor tamiri, elektronik şarj cihazlarının tamiri ve bakımını gerçekleştiriyor. Onların taleplerini bir an önce gerçekleştirebilmek için gayret gösteriyoruz. Böylesine anlamlı bir görevde yer almaktan memnunum, onların mutluluğu, yorgunluğumuzu da alıp götürüyor" dedi.

- Nilüfer'de tekerlekli sandalye tamiri ücretsiz

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi Spor
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 3. Sayfa
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu Magazin
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı Ekonomi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı
Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı
Real Madrid'li Gareth Bale'ın koronavirüs maskesini gözüne kapatıp uyuması tepki çekti
Real Madrid'li Gareth Bale'ın koronavirüs maskesini gözüne kapatıp uyuması tepki çekti
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek
Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Yılmaz Tunç Hulusi Akar Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Reynmen Ece Erken Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Sergen Yalçın Ali Palabıyık Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla Temmuz Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: - Nilüfer'de tekerlekli sandalye tamiri ücretsiz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 16:00:05. #1.15#
title