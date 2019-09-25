Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem: "Bursa Zeki Müren'e hak ettiği vefayı göstermedi"

25.09.2019 10:14

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Türkiye'nin Sanat Güneşi Zeki Müren'in ölümünün 23'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine katıldı.



Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi tarafından gerçekleştirilen anma töreninde, Zeki Müren'in yeğeni Sevtuğ Olgaç, Türk Eğitim Vakfı ile Mehmetçik Vakfı yetkilileri, öğrenciler ve öğretmenler de yer aldı.



Zeki Müren'in yaşamını konu alan belgesel gösteriminin yapıldığı törende, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de, Sanat Güneşi'nin unutulmaz parçalarını seslendirdi. Duygulu anların yaşandığı törende, Zeki Müren'in sesiyle vasiyeti salondakilere dinletildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, törende bir konuşma yaptı. Başkan Erdem, Zeki Müren'in, Bursa'nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olduğunu belirterek, "Sanat Güneşimizi ölümünün 23'üncü yıl dönümünde saygıyla ve özlemle anıyoruz" dedi.



Zeki Müren'in, kendine özgü tarzı ve yorumuyla Türkiye'ye sanat müziğini sevdirdiğini ifade eden Başkan Erdem, bunun karşılığında da büyük bir saygı gördüğünü dile getirdi.



Zeki Müren'in, doğduğu yer olan Bursa'ya ismiyle değer kattığını vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa'nın Sanat Güneşi'ne hak ettiği değeri vermediğine dikkat çekti. Başkan Erdem şöyle konuştu: "Bursa deyince ilk akla gelen isimler arasında yer alan böyle özgün bir sanatçının, bu şehirde daha büyük bir vefa görmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Bursa'da Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nin varlığı dışında, birkaç sergi, anma etkinlikleri, caddelere isim vermek gibi girişimler dışında, Sanat Güneşi'ne yakışır bir vefa örneği göremiyoruz. Zeki Müren'in yeri dolmaz. 24 Eylül 1996'da İzmir TRT Stüdyoları'ndaki programda fenalaşıp hayatını kaybettiğinde, Bursa 'Paşa'sını, sanat dünyamız da 'Güneş'ini kaybetti. Kendisini özlemle anarken, bu şehirde hak ettiği değeri görmesini diliyorum."



Zeki Müren'in yeğeni Sevtuğ Olgaç da, Zeki Müren'in bilinmeyen yönlerini ve yaşadığı anıları paylaştı. - BURSA

Kaynak: İHA