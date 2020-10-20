Nijerya'daki protestolar nedeniyle Lagos eyaletinde "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi
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Nijerya'daki protestolar nedeniyle Lagos eyaletinde "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi

20.10.2020 15:19 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:19
Nijerya'daki protestolar nedeniyle Lagos eyaletinde

Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden gösterilerin şiddete dönüşmesi nedeniyle Lagos eyaletinde "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi.

Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden gösterilerin şiddete dönüşmesi nedeniyle Lagos eyaletinde "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi.

Lagos Valisi Babajide Sanwo-Olu, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette devam eden protestoların şiddette dönüşmesi nedeniyle 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Barışçıl bir SARS protestosunun, toplumun refahını tehdit eden bir "canavara" nasıl dönüştüğünü görmenin endişe verici olduğunu belirten Sanwo-Olu, "Kötü niyetli kişiler ve suçlular artık bu protestoların arkasında saklanarak, devletimize kargaşa çıkartırken çok sayıda can kaybı yaşandı." ifadesini kullandı.

Sanwo-Olu, şiddetin önlenmesi için 16.00'dan itibaren eyalette 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirterek temel hizmet sağlayıcılar ve ilk müdahale ekipleri dışında hiç kimsenin sokaklarda bulunmayacağını söyledi.

Lagos eyaletindeki protestolarda çok sayıda kişi yaralanırken karakol ve polis araçları kundaklandı.

Gösteriler, ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce, bir gencin SARS tarafından öldürülmesinin ardından sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler, ülke geneline yayıldı.

Ülkede devam eden protesto eylemlerinde, dün erken saatlerde farklı bölgelerde askerler konuşlandırılırken Edo ve Osun gibi eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Uluslararası Af Örgütüne göre, geçen haftadan bu yana ülkenin farklı eyaletlerinde devam eden protestolarda en az 15 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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