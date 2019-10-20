Nijerya'da Kur'an eğitimi için gönderilen 147 kişi işkenceden kurtarıldı

Nijerya'da Kur'an eğitimi için gönderilen 147 kişi işkenceden kurtarıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Kur'an dersi verdiğini iddia eden bir okula düzenlenen baskında kötü muameleye maruz kalan 147 kişi kurtarıldı.

20.10.2019 13:14
Nijerya'da Kur'an eğitimi için gönderilen 147 kişi işkenceden kurtarıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Kur'an dersi verdiğini iddia eden bir okula düzenlenen baskında kötü muameleye maruz kalan 147 kişi kurtarıldı.


Kaduna Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Müdürü Yakubu Sabo, farklı suçlardan mahkum olan kişilerin rehabilite edildiği ve eğitim aldığı bir merkeze baskın düzenlendiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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