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Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları 3 ay sonra açıldı
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Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları 3 ay sonra açıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ticari uçuşlara kapatılan havalimanları yeniden faaliyete geçti.

Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları 3 ay sonra açıldı
08.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:04

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ticari uçuşlara kapatılan havalimanları yeniden faaliyete geçti.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, başkent Abuja ile ülkenin ticaret merkezlerinden Lagos eyaleti arasında başlayan iç hat uçuşlarına talebin az olduğu belirtildi.

Bilet fiyatlarının Kovid-19 öncesi döneme göre yaklaşık yüzde 25 artması dikkati çekerken, Lagos ile Abuja arasındaki bazı uçuşlarda gecikmeler yaşandığı aktarıldı.

Havaalanları uluslararası uçuşlara kapalı

36 eyaletin bulunduğu ülkede Kano, Port Harcourt, Rivers, İmo ve Borno eyaletlerinde iç hat seferleri 11 Temmuz, diğer eyaletlerde ise 15 Temmuz'da başlayacak.

Nijerya hükümeti uluslararası uçuşların açılmasıyla ilgili ise henüz bir açıklama yapmadı.

Ülkede 152 bin 952 Kovid-19 testi yapılırken, 29 bin 789 kişide virüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 669 kişi ise hayatını kaybetti.

Lagos, başkent Abuja, Oyo, Kano, Rivers ve Edo ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Kaynak: AA

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