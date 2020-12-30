Nijerya'da hükümet ekonomik kalkınma için tarımı destekleyecek
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Nijerya'da hükümet ekonomik kalkınma için tarımı destekleyecek

30.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:47
Nijerya'da hükümet ekonomik kalkınma için tarımı destekleyecek

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, ülke ekonomisinin kalkınması için tarım sektörünü destekleyeceği bildirildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, ülke ekonomisinin kalkınması için tarım sektörünü destekleyeceği bildirildi.

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki tarım sektörünün kalkınması için gıda ithalatının azaltılacağını belirtti.

Açıklamada, "Nijerya ekonomisini sadece tarım sektörü düzeltebilir. Tarım sektörünü desteklemeye devam edeceğiz. Devlet Başkanı Buhari, ülke içinde tarım sektörünü desteklemek ve üretimi artırmak için çiftçiye daha fazla destek sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

Ülkenin 7 eyaletinde pirinç üretimi yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "İhtiyacımız olan pirinci zaten üretiyoruz ve bu nedenle ne üretiyorsak onu yemeliyiz." değerlendirmesi yer aldı.

Nijerya ekonomisi petrole dayandığı için bu sektördeki sıkıntıların ekonomiyi olumsuz etkilediğine işaret edilen açıklamada, rafinerilerin kapasitesinden daha az üretim yaptığı ve üretim maliyetlerinin de Orta Doğu'dakine göre daha fazla olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Seçkinlerimiz, ülke ekonomisi petrolle zenginleşince toprağı bırakıp şehre gitme fikrini aşıladılar. Ancak halkımızı toprağa dönmeleri için teşvik etmeye devam ediyoruz. İnsanlarımız için hayatı kolaylaştırma fırsatını kaçırmamalıyız." ifadesine yer verildi.

Topraklarının yüzde 75'i tarıma elverişli

Topraklarının yüzde 75'i tarıma elverişli olan Nijerya'da, soya fasulyesi, susam ve fıstık başta olmak üzere birçok tarım ürünü yetiştiriliyor. Ülke, "dünyadaki en kaliteli" zencefiliyle de tanınıyor.

Nijerya'da 1970'lerden itibaren petrol ve doğal gazın ekonomiye yüksek katkısı yüzünden tarım ekonomisi bozuldu ve ülkenin farklı bölgelerinde son yıllarda gıda sıkıntısı ve fakirlik baş gösterdi.

Hükümet, petrol ve doğal gaz hariç ekonomiyi canlandırmak amacıyla tarım sektörüne 1,2 milyar dolarlık yatırım yapma kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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