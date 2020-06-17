Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti
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Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü üyeliğinden istifa etti.

Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti
17.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:56

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü üyeliğinden istifa etti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, bugün bir karar alarak Fenerbahçe Kulübü üyeliğinden istifa etti. Nihat Özdemir, katıldığı bir canlı yayında, 2010-2011 sezonuyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından Fenerbahçe Yönetimi'nin büyük tepkisini çekmiş, ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.

Uzun yıllar sarı-lacivertli kulüpte yönetici olarak önemli görevler yapan Özdemir'e disipline sevk edildiği yazılı mektubun ulaşmasının ardından, TFF Başkanı'nın kulüp üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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