Nihat Özdemir: "Çimento sektöründe yaklaşık 2.3 milyar dolar ile ciro yapıyoruz"

"Yılın ilk 5 ayında çimento ihracatımızı yüzde 48 artarak 4,6 milyon tona ulaşmıştır"

"Sektörümüz bu dönemde 383 milyon dolar ihracata imza attı"

Dünyanın en büyük çimento üreticileri İstanbul'da

İSTANBUL - Nihat Özdemir, "Yılın ilk 5 ayında çimento ihracatı yüzde 48 artarak 4,6 milyon tona ulaştı. Klinker ihracatımızı da yüzde 142 artarak 5,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Toplam ihracatımızda yüzde 60'lık bir artış getirdi ve sektörümüz bu dönemde 383 milyon dolar ihracata imza attı" dedi.

İstanbul bu yıl, dünya çimento endüstrisinin önde gelen aktörlerini bir araya getiren INTERCEM Konferansı'nın 100'üncüsüne ev sahipliği yapıyor. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği işbirliğiyle düzenlenen INTERCEM Konferansı 34 ülkeden 400 sektör temsilcisini bir araya getiriyor. İki gün sürecek konferansın ilk gün açılış konuşmalarını Ticaret Bakanı Yardımcısı Tuna Turagay, TİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık ile yaptı. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal da konferansta yaptığı sunumla sektörün gelecek vizyonunu katılımcılarla paylaştı.

"Yaklaşık 2.3 milyar dolar ile ciro yapıyoruz"

Sektörü değerlendiren Nihat Özdemir, "Türk çimento sektörü, 2018 yılında 55'i entegre, 19'u öğütme olmak üzere toplam 74 tesis ile yıllık yaklaşık 71 milyon ton klinker ve 75 milyon ton çimento üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürmüştür. 2018 yılının ilk 3 ayında ise çimento üretimi 11,4, çimento tüketimi ise 8.9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Yüzde 76'sı yerli, yüzde 24'ü ise yabancı sermayeli yatırımcılardan oluşan çimento sektörümüz, üretimde Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü olarak yer almaktadır. 19 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Yaklaşık 2.3 milyar dolar ile ciro yapıyoruz. 614 milyon dolar da ihracat hacmi ile Türk çimento sektörü ekonomide önemli bir paya sahiptir" dedi.

"Yılın ilk 5 ayında çimento ihracatımızı yüzde 48 artarak 4,6 milyon tona ulaşmıştır"

Yılın ilk 5 ayında çimento ihracatının yüzde 48 artarak 4,6 milyon tona ulaştığını ifade eden Özdemir, "Klinker ihracatımızı da yüzde 142 artarak 5,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Toplam ihracatımızda yüzde 60'lık bir artış getirdi ve sektörümüz bu dönemde 383 milyon dolar ihracata imza attı" açıklamasında bulundu.

"Beton yollara, beton bariyerlere önem veriyoruz"

Özdemir sözlerine şöyle devam etti: "Sektörün yurtiçinde büyümesi için konut ve altyapı projelerine ek olarak, beton yol ve beton bariyerler, atıkların alternatif yakıt olarak kullanımı ve atık ısı geri kazanımı konularına büyük önem veriyoruz ve ilgi duyuyoruz. Beton yollar, düşük maliyet avantajıyla yüksek sürüş konforu sağlıyor. Özellikle tünel içinde beton yolların kullanılması tünel güvenliğine de maksimum katkı veriyor. Olası tünel yangınları sırasında zehirli gaz çıkarmaması, inorganik bir malzeme olan betonu çok cazip kılıyor. Pek çok ülkede bir kilometreden uzun tünellerde beton yol kullanılması yasal olarak zorunlu. Beton yolların ülkemizde de yaygınlaşması daha sürdürülebilir bir çevre ve ekonomi için katkı sağlayacağından hiçbir şüphemiz yoktur".

"Çimento sektörümüze baktığımız zaman üretim ve ihracatta Avrupa'da 1'inciyiz"

Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Tuna Turagay, "Çimento sektörümüze baktığımız zaman üretim ve ihracatta Avrupa'da 1'inciyiz. Dünyada ihracatta 3'üncüyüz, üretimde 4'üncüyüz. Geçen sene 614 milyon dolarlık bir ihracata ulaşmışız. İhracatımızı yüzde 16 arttırmışız. Aynı dönemde Türkiye gelinde rekor ihracat rakamına ulaştık; 168 milyar dolar. İhracatımızdaki artış yüzde 7'ydi. Çimento sektörümüz, Türkiye'nin genel ihracatındaki artışın üzerinde bir artış göstermiş. 2019 yılına baktığımız zaman ilk 5 ayda değer bazında yüzde 60'lık bir artış görüyoruz, bu büyük başarı. ABD'ye olan ihracatımız, geçen sene tüm yıl boyunca 91 milyon dolar iken, bu sene 5 ayda 87 milyon dolara ulaşmış durumda. Bunlar hep olumlu göstergeler. Türkiye ekonomisi açısından baktığımızda; ihracata dayalı kalkınma stratejisi bizim temel hedefimiz. Bu çerçevede de ihracat ekonomimizin temel gücü. Çimento sektörü 19 bin kişiye istihdam sağlıyor. 55 tane entegre tesisiyle Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Türk çimento sektörünün 2018 yılında Vietnam ve Tayland'ın arkasında 614 milyon dolarlık ihracat hacmi ile 3'üncü sırada yer aldığını belirten İsmail Gülle, "Dünyada 115 ülkenin çimentosu ülkemizden tedarik ediyor. Sektörün başarılı ihracat performansı 2019 yılında da devam ediyor. Mayıs ayı itibariyle yüzde 60 ile 383 milyon dolara ulaşan çimento ihracatımızın yıl sonunda, 2018 yılı performansımızın yüzde 30 üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Portland çimentoda, ABD gibi ülkelere ihracatımızda ciddi bir potansiyel olduğunu görüyoruz. İhracatçılarımızın bu pazarlarda daha aktif olmasının, ihracat performansını daha da yukarı taşıyacağına inanıyoruz" dedi.

"Sektörde çalışan sayısı yüzde 20 arttı"

Türk çimento sektörünün, yurtiçinde artan üretim kapasitesiyle istihdama verdiği katkıyı daha da ileriye taşıdığını belirten Suat Çalbıyık şöyle konuştu: "Ülke içindeki vizyonu, Türkiye'yi hak ettiği kaliteli altyapı ve yaşam koşullarına kavuşturmak olan çimento sektörü yurt genelinde sağlıklı yapı stokunun oluşturulması ve güvenli yolların inşası için çalışmalarını sürdürürken, güvenli ve büyük bir istihdam kapısı olmaya devam etmektedir. Sektörümüz son 10 yılda çalışan sayısında yaklaşık yüzde 20, klinker üretim kapasitesinde ise yaklaşık yüzde 30 oranında artış sağlamıştır. Toplam çalışan sayısı 19 bine ulaşan sektörde yönetici ve yönetici adaylarına verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği alanında sürdürdüğümüz yatırımlar da sektörümüze ve insan kaynağımıza güç katmaya devam edecektir".

"2019 yılı ihracat hedefimiz 800 milyon dolar"

Türk çimento endüstrisinin dış pazar erişimini sürekli artırarak geçtiğimiz yıl 13,7 milyon ton ihracat gerçekleştirdiğini ve bu yıl 800 milyon dolar ihracat hedefi belirlediklerini ifade eden Feyyaz Ünal, "Yüksek ürün kalitemiz ve mükemmelleştirmeye çalıştığımız satış sonra destek hizmetlerimizle artan dış talebi karşılayabilecek üretim kapasitesine fazlasıyla sahibiz. Bu yıl ihracat hedefimizi 14,5 milyon ton ve 800 milyon dolar olarak belirledik. Gelecek yıl ise performansımızı daha da artırmak ve 16 milyon ton seviyesine taşımak istiyoruz. Verimlilik odaklı olarak yeni iş bağlantıları yapacak ve bu hedefleri tutturacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA