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Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Bora Füzesi, Başakşehir, Spor

Nihat Özdemir: Başakşehir hepimiz için bir gurur kaynağı

"Şimdilik mutlu sona ulaştık""Bu sıkıntıdan hep birlikte kurtulacağız""Ertelenme şu anda söz konusu değil"Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER / - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Başakşehirli futbolcuları, teknik heyeti, başkanını tebrik ediyorum.

12.03.2020 23:17 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:17
Nihat Özdemir: Başakşehir hepimiz için bir gurur kaynağı

"Şimdilik mutlu sona ulaştık"

"Bu sıkıntıdan hep birlikte kurtulacağız"

"Ertelenme şu anda söz konusu değil"

Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER/ - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Başakşehirli futbolcuları, teknik heyeti, başkanını tebrik ediyorum. Gerçekten Avrupa Ligi'nde galibiyete, puanlara ihtiyacımız vardı. Sağ olsun Başakşehir kulübümüz bu ihtiyacımızı gideriyor. Bu hepimiz için bir gurur kaynağı" dedi.İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin ihtiyacı olduğu puanları Başakşehir'in karşıladığını belirten Özdemir, "Galibiyetten dolayı, Başakşehirli futbolcuları, teknik heyeti, başkanını tebrik ediyorum. Gerçekten Avrupa Ligi'nde galibiyete, puanlara ihtiyacımız vardı. Sağ olsun Başakşehir kulübümüz bu ihtiyacımızı gideriyor. Teşekkür ediyorum. İnşallah rövanşta da iyi bir netice alarak artık hepimizin bildiği gibi çeyrek finale kalmış olacak. Bu hepimiz için bir gurur kaynağı. Onun için kendilerini tebrik ediyorum. Yollarını devam etmelerini arzuluyorum" ifadelerini kullandı."ŞİMDİLİK MUTLU SONA ULAŞTIK"Karşılaşmayı takip eden taraftarları da tebrik eden Özdemir, "Gördüğüm kadarıyla tribünlerde her kulübün formasıyla taraftarı vardı, hepsinin elinde Türk bayrağı vardı. Bugünlerde en büyük ihtiyacımız olan birlik ve beraberliği bugün Başakşehir Stadyumu'nda bütün taraftarlar örnek bir hareketle gösterdiler. Taraftarları ayrıca tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar sadece Başakşehir'i desteklediler. Şimdilik mutlu sona da ulaştık" diye konuştu."BU SIKINTIDAN HEP BİRLİKTE KURTULACAĞIZ"Liglerin nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak devam etmesini de değerlendiren Nihat Özdemir, "Hepimizin bildiği gibi bugün devletimizin en üst organı, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında 5 saate yakın bir toplantı yapıldı. Bütün bakanlar, yetkililer, otoriteler katıldı. Toplantının sonunda insan sağlığını önde tutarak Türkiye'deki ligler için bir karar aldılar. 30 Nisan'a kadar bütün maçlar taraftarsız, seyircisiz oynanacaktır. Hepimizin bir tek görevi var, bu kararı uygulamaktır. Bütün takımlarımız bu kadarı uygulayarak, 30 Nisan'a kadar olan maçlarını seyircisiz olarak oynayacaktır. O da bir futbol. Yalnız biz bunu sadece Türkiye olarak yapmadık. Avrupa'da bütün ülkelerde hemen hemen bırakın maçların seyircisiz oynanmasını, ligler erteleniyor. İnsan sağlığı herkesten önemli. Onun için en kısa zamanda Türkiye'de gözükmemesine rağmen bu tedbirlerin alınmamasını can-ı gönülden destekliyorum. İnşallah bu sıkıntıdan hep birlikte kurtulacağız" şeklinde konuştu."ERTELENME ŞİMDİLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"Liglerin şu anda ertelenme gibi bir durumunun olmadığını söyleyen Özdemir, "Bizim şu andaki tercihimiz taraftarsız olarak 30 Nisan'a kadar devam etmesi. Bu kararı aldık. İnşallah bunu uygulayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Nihat Özdemir'in açıklamaları


Kaynak: DHA

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