NİĞDE Devlet desteğiyle 1 milyon TL'lik süt hayvancılığı çiftliği kurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

NİĞDE Devlet desteğiyle 1 milyon TL'lik süt hayvancılığı çiftliği kurdu

Devlet desteğiyle 1 milyon TL'lik süt hayvancılığı çiftliği kurduNİĞDE'de emekli öğretmen Mahmut Şahin, devletten aldığı 500 bin liralık hibe desteğiyle 1 milyon liraya süt hayvancılığı yapacağı çiftlik kurdu.

09.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:11

Devlet desteğiyle 1 milyon TL'lik süt hayvancılığı çiftliği kurdu

NİĞDE'de emekli öğretmen Mahmut Şahin, devletten aldığı 500 bin liralık hibe desteğiyle 1 milyon liraya süt hayvancılığı yapacağı çiftlik kurdu. Bor ilçesindeki Çukurkuyu'da yaşayan Mahmut Şahin, 500 bin lira devlet desteğiyle 2 bin 200 metrekare alan üzerine 150 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlik kurdu. Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, çiftliği ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Müdür Baş, çiftliğin kurulması için devletin sağladığı destekle ilgili bilgi vererek, "Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle kurulan bir çiftlik burası. Süt hayvancılığı yapılıyor. 150 büyükbaş hayvan kapasiteli bir çiftlik ama şuan itibariyle tam kapasitede değil. KOP bölgesi desteklerinden 200 bin TL, 13'üncü etap kırsal kalkınma ve ekonomik destekler yatırımlar alet ekipman desteğinden yaklaşık 200 bin TL destek yapıldı. Toplam 1 milyon TL'ye yapılan bir işletme olmakla birlikte bunun 500 bin TL'si hibe desteğidir. Bu tesis gelişmeye yönelik planlanmıştır. Şu an bu tesiste 80 civarında büyükbaş hayvan bulunmakta olup 150 büyükbaş hayvan kapasitesine kadar çıkartılabilir" dedi. Hayvancılık ve çiftçilik için devlet desteğinin öneminden bahseden Mahmut Şahin, şöyle konuştu:

"Sadece hayvancılıkta değil diğer tarım ürünlerinde de devlet desteği olmadan olmaz. Bu hayvan çiftliği için müracaat edeli yaklaşık 2 yıl oldu. Projemiz onaylanmasıyla birlikte önce besi damımız sonra makine ve ekipmanlar olmak üzere 2 parça hibe desteği aldık. Kıraç ve yüksek olması nedeniyle bu araziyi seçtik. Kasım 2019 tarihinde inşaata başladık ve Haziran 2020 tarihi itibariyle hayvanlarımızı getirdik ve süt hayvancılığı işine başladık. Bu çiftliğimiz 150 büyükbaş hayvan kapasitesinde olup şuan itibariyle yaklaşık 80 hayvanımız bulunuyor. Bu işi herkesin yapması lazım, bu ülke için yapılması gerekir."

NİĞDE Devlet desteğiyle 1 milyon TL'lik süt hayvancılığı çiftliği kurdu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
AK Parti'yi yüzde 30'larda gösteren anketlerle ilgili partinin yetkili isminden açıklama geldi: Gerçekle bağdaşmıyor Haber
AK Parti'yi yüzde 30'larda gösteren anketlerle ilgili partinin yetkili isminden açıklama geldi: Gerçekle...
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Haber
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı Haber
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi Haber
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
'Yarın olsun bunun hesabını sorarım' diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
"Yarın olsun bunun hesabını sorarım" diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor
Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor
Erdal Torunoğulları'ndan Gökhan ve Caner için açıklama geldi: Anlaşmak istiyoruz, gideceklerini zannetmiyorum
Erdal Torunoğulları'ndan Gökhan ve Caner için açıklama geldi: Anlaşmak istiyoruz, gideceklerini zannetmiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da...
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Murat Kurum Ahmet Tekdal Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: NİĞDE Devlet desteğiyle 1 milyon TL'lik süt hayvancılığı çiftliği kurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 10:24:12. #1.15#
title