Niğde'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem Aksaray'da da hissedildi
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Niğde'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem Aksaray'da da hissedildi

Aksaray'da vatandaşların sokağa çıkması Vatandaşlar ile röportaj Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu AKSARAY - Niğde'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem Aksaray'da da hissedildi.

20.09.2020 22:44 | Son Güncelleme: 20.09.2020 22:48

Aksaray'da vatandaşların sokağa çıkması

Vatandaşlar ile röportaj Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu

AKSARAY - Niğde'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem Aksaray'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Niğde'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem Aksaray'da da hissedildi

Kaynak: AA

AA Editörü - Zekeriya Karadavut
Zekeriya Karadavut
AA Editörü
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