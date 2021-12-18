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Kar yağışı etkili oldu

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

NİĞDE (AA) - Niğde'de etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Kentte gece saatlerinde yağan karla, sürücüler arabalarının üzerinde, esnaf da iş yerinin önü ve tentelerde biriken karları temizledi.

Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları 64. Şube Şefliği ekipleri de yollarda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

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